Vota en la nueva encuesta de 'Pueblos especiales' y elige al ganador de la semana | Europa FM

Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746

Cuerpos especiales sigue sumando pueblos a la lista de los más molones de España y esta semana cinco localidades se enfrentan por entrar en esta exclusiva selección rural.

Tras la victoria de Miajadas en la última semana de concurso, ahora Torelló, Viniegra de Abajo, Sayalonga, Quereño y Calles compiten por este título que le otorga a su embajador rural el kit del programa.

Torelló, en Barcelona, fue la primera de la semana y se presentó al concurso haciendo alarde de la fiesta del jueves de Carnaval, que venera el miembro masculino del hombre. ¡Casi nada!

El martes fue el día de Viniegra de Abajo, La Rioja, famosa para las casa de indianos. Y el miércoles le tocó a la localidad malagueña de Sayalonga, un pueblo de casas blancas conocido por ser el único en España con un cementerio redondo.

Para conquistar a los oyentes de Europa FM, el embajador de Quereño (Ourense) sacó a relucir los atardeceres y la fiesta del Viñotapeo. Y este viernes entró en concurso Calles (Valencia) con un acueducto romano del siglo I y la fiesta de San Antón, famosa por celebrar una competición entre vecinos que consiste en lanzar una barra de hierro lo más lejos posible, la conocida como Lanzamiento del barrón.

Sin duda, los cinco podrían llevarse la victoria pero solo uno puede ganar. ¿Con cuál te quedas tú? Vota en la encuesta de Pueblos especiales y elige al ganador de la semana.

El lunes 25 de mayo descubriremos al ganador y comenzará una nueva semana de concurso. Si quieres que tu pueblo participe, manda un mensaje al 619 441 746 y demuestra que es el más molón.