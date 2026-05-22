Vota en la nueva encuesta de 'Pueblos especiales' y elige al ganador de la semana
Cinco localidades de rincones muy distintos de España se enfrentan esta semana por hacerse con el título de la semana en Pueblos especiales. ¿Cuál se merece la victoria? Descubre a las cinco candidatas y vota en la nueva encuesta de Cuerpos especiales. ¡El lunes 25 de mayo descubriremos al nombre de la ganadora!
Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746
Cuerpos especiales sigue sumando pueblos a la lista de los más molones de España y esta semana cinco localidades se enfrentan por entrar en esta exclusiva selección rural.
Tras la victoria de Miajadas en la última semana de concurso, ahora Torelló, Viniegra de Abajo, Sayalonga, Quereño y Calles compiten por este título que le otorga a su embajador rural el kit del programa.
Torelló, en Barcelona, fue la primera de la semana y se presentó al concurso haciendo alarde de la fiesta del jueves de Carnaval, que venera el miembro masculino del hombre. ¡Casi nada!
El martes fue el día de Viniegra de Abajo, La Rioja, famosa para las casa de indianos. Y el miércoles le tocó a la localidad malagueña de Sayalonga, un pueblo de casas blancas conocido por ser el único en España con un cementerio redondo.
Para conquistar a los oyentes de Europa FM, el embajador de Quereño (Ourense) sacó a relucir los atardeceres y la fiesta del Viñotapeo. Y este viernes entró en concurso Calles (Valencia) con un acueducto romano del siglo I y la fiesta de San Antón, famosa por celebrar una competición entre vecinos que consiste en lanzar una barra de hierro lo más lejos posible, la conocida como Lanzamiento del barrón.
Sin duda, los cinco podrían llevarse la victoria pero solo uno puede ganar. ¿Con cuál te quedas tú? Vota en la encuesta de Pueblos especiales y elige al ganador de la semana.
El lunes 25 de mayo descubriremos al ganador y comenzará una nueva semana de concurso. Si quieres que tu pueblo participe, manda un mensaje al 619 441 746 y demuestra que es el más molón.
Vota por tu favorita en la nueva encuesta de Pueblos especiales
- 1
Calles (Valencia)
Población - 400 habitantes | Reclamo - el acueducto de Peña Cortada, una obra de ingeniería hidráulica fue construida por los romanos en el siglo I d.C. | Otras cosas típicas - sus ríos Tuéjar y Turia y la fiesta de San Antón en enero con el lanzamiento de barrón, un juego tradicional de fuerza y puntería que consiste en lanzar lo más lejos posible una barra de hierro.
- 2
Viniegra de Abajo (La Rioja)
Población - 100 habitantes | Reclamo - las casas de indianos | Otras cosas típicas - las iniciativas culturales como el EspacioArteVACA y el festival de música Sierra Sonora.
- 3
Sayalonga (Málaga)
Población - 1.600 habitantes | Reclamo - su cementerio redondo único en España | Otras cosas típicas - las casas blancas, los nísperos que celebran sus fiestas el primer domingo de mayo y el callejón de la Alcuza, que con una anchura de 56 centímetros es el más estrecho de Andalucía.
- 4
Quereño (Ourense)
Población - 94 habitantes | Reclamo - los atardeceres | Otras cosas típicas - primer pueblo de entrada del Camino de Santiago de Invierno; entrada al Parque Natural Serra da Enciña da Lastra; las fiestas del Viñotapeo.
- 5
Torelló (Barcelona)
Población - 14.000 habitantes | Reclamo - la fiesta del jueves de Carnaval que venera el miembro masculino del hombre | Otras cosas típicas - el embutido, la historia de su gentilicio pescallunes y la celebración del viernes de Carnaval con hombres disfrazados de mujeres y viceversa.