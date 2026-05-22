Del Grammy a Álbum del Año a hacer historia en la Super Bowl: Bad Bunny aterriza en España en su año más exitoso

Bad Bunny, durante su actuación en el intermedio de la Super Bowl 2026 | Getty Images

Bad Bunnyes indudablemente una superestrella. El artista ha llevado el potente mensaje de reivindicar sus raíces latinoamericanas a todas partes del mundo, y ahora aterriza con él en España.

El boricua comienza en Barcelona la rama europea de DeBÍ TiRAR Más FOTos World Tour. En la Ciudad Condal dará dos conciertos, mientras que en Madrid el artista tiene su propia residencia con nada menos que diez shows programados. Alrededor de 600.000 espectadores disfrutarán en España de la música del puertorriqueño.

Esta gira es tan solo una pincelada más del éxito que lleva tiempo cosechando el intérprete de Estamos bien. De hecho, ha sido en el último año cuando más frutos ha dado una carrera en la música urbana cargada de reivindicación y personalidad.

Con Bad Bunny ya em España, repasamos los grandes hitos del artista estos meses, en los que no han faltado los premios, reconocimientos y actuaciones históricas.

Una gira mundial exitosa

La residencia No me quiero ir de aquí de Bad Bunny en Puerto Rico —y su cierre bajo el título Una más— marcó un antes y un después en los directos de su carrera. Siendo fiel al mensaje de su último álbum, el puertorriqueño quiso homenajear a su país con 31 conciertos en San Juan y, por ende, más de 400.000 personas asistieron a sus shows en el Coliseo de Puerto Rico durante el verano de 2025.

Por estos conciertos que dieron el pistoletazo de salida de lo que se vería más tarde en el tour pasó una dilatada lista de artistas invitados como Jhayco, Arcángel, Young Miko, Nicky Jam, Marc Anthony o Wisin.

Bad Bunny ensalzó hasta la cumbre a Puerto Rico con un verano lleno de citas a las que asistieron tanto locales como personas de todo el mundo, que asentaron un setlist cargado de canciones de su último disco pero también éxitos como Tití me preguntó, Safaera y Dákiti, entre muchos otros.

El punto de arranqueperfecto para su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, que continuó por toda Latinoamérica, con colaboraciones en directo de la mano de artistas como Karol G en Medellín, Julieta Venegas en México y Cazzu en Argentina, entre otros. Tras actuar en Asia y Oceanía, ahora es el turno de Europa.

Su triunfo en los Latin Grammy

Los premios se fueron abriendo paso para Bad Bunny con su álbum DeBÍ TiRAR MáS Fotos, comenzando por los Latin Grammy 2025, en los que se alzó con cinco galardones: Álbum del Año (la primera vez que ganaba en esta categoría), Mejor Álbum de Música Urbana, Mejor Canción Urbana, Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana y Mejor Interpretación Reggaetón.

Bad Bunny y Alejandro Sanz en los Latin Grammy 2025 | John Parra / Getty Images para The Latin Recording Academy

Actualmente el puertorriqueño acumula 17 Latin Grammy.

Un hito en los Grammy

Poco después Bad Bunny hizo historia en los premios Grammy al recibir el gramófono a Álbum del año por DeBÍ TiRAR Más FOTos, convirtiéndose en el primer disco en español en alzarse con este reconocimiento.

El artista se embolsó también dos galardones más: Mejor álbum de música urbana y a Mejor actuación musical, pero la clave de su paso por esta ceremonia fue cargar contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE): "Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: ICE, fuera. No somos salvajes, no somos animales, somos seres humanos y somos estadounidenses".

Una Super Bowl histórica

Precisamente su miedo a las medidas del ICE hizo que Bad Bunny decidió que su gira no pasase por Estados Unidos. Y para compensarlo hizo historia en el Levi's Stadium de Santa Clara con una actuación en la Super Bowl que ya forma parte de los grandes hitos de la cultura latinoamericana.

Los 13 minutos más esperados por muchos del partido de los New England Patriots contra los Seattle Seahawks arrancaron con un mensaje en español y con cierto sentido del humor: "Benito Antonio Benítez Ocasio presenta el espectáculo de medio tiempo del Super Tazón".

Mensajes en español de lo maravilloso que es ser latino y muchas referencias culturales recorrieron toda la actuación en el evento deportivo, en la que Bad Bunny metió su ya famosa Casita y grandes éxitos como Tití me preguntó, EoO, NUEVAYoL, o MÓNACO.

Con Lady Gaga y Ricky Martin como invitados estelares y un gran equipo de baile y actores que hicieron del show todo un espectáculo cinematográfico. Así, el boricua se convirtió en el primer artista en cantar plenamente en español en el espectáculo de la Super Bowl.

Lo que se espera de su residencia en Madrid

Tal es el éxito y la demanda de Bad Bunny que no es de extrañar que el puertorriqueño no se haya decantado tan solo entre hacer una gira por toda Europa o una residencia de conciertos en alguna ciudad del viejo continente, sino que hará ambas cosas.

En España actuará un total de 12 veces, con dos conciertos en Barcelona —con los que arranca la rama europea del tour— y diez en Madrid. Y, aunque todo apunta a que el artista seguirá con el show habitual de la gira en sus parada en España, se esperan algunas sorpresas.

De momento se conoce que el grupo Chuwi será telonero de todos los shows de Bad Bunny en Europa, incluidos los de España. Se trata de una banda indie formada por los hermanos Willy, Lorén y Wester Aldarondo, junto al percusionista Adrián López. La letra de las canciones del grupo puertorriqueño suele tratar aspectos como la identidad puertorriqueña, la migración, la gentrificación y la independencia de la isla.

De hecho, Chuwi canta junto a Bad Bunny el tema WELTiTA, una de las colaboraciones incluidas en el álbum DeBÍ TiRAR Más FOTos .

Todas las fechas de conciertos

Con tantas fechas, Bad Bunny se pasará en España casi un mes. En concreto, estará del 22 de mayo hasta el 15 de junio, cuando deje Madrid para seguir su gira en Alemania.

Viernes, 22 de mayo de 2026 — Barcelona — Estadio Olímpico Lluís Companys

Sábado, 23 de mayo de 2026 — Barcelona — Estadio Olímpico Lluís Companys

Sábado, 30 de mayo de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano

Domingo, 31 de mayo de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano

Martes, 2 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano

Miércoles, 3 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano

Sábado, 6 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano

Domingo, 7 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano

Miércoles, 10 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano

Jueves, 11 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano

Domingo, 14 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano

Viernes, 15 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano

No es de extrañar que Bad Bunny esté en lo más alto de una industria musical que apuesta cada vez más por la multiculturalidad, y España es el escenario perfecto para perrear y celebrar todos los éxitos del puertorriqueño y, por ende, de la comunidad latina.