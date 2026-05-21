Rosalía recoge el premio Compositora Internacional del Año en The Ivors 2026

Rosalía, en el concierto de LUX Tour del 4 de abril en Madrid | Gtresonline

El disco LUX no deja de dar alegrías a Rosalía. La cantante cosecha éxitos desde su lanzamiento el 5 de noviembre de 2025 y, a las cifras de vértigo, se suman también los premios.

El pasado febrero la intérprete de Berghain se convirtió en la primera artista española en ser reconocida como Artista internacional del año por los Brit Awards y este jueves vuelve a Londres para recoger el premio Compositora Internacional del Año que otorga The Ivors Academy.

La prestigiosa academia británica, una de las asociaciones profesionales más grandes de compositores en Europa, se ha fijado en Rosalía por "el significativo impacto cultural y comercial" que ha tenido su trabajo en Reino Unido durante el último año, como apunta el comunicado distribuido en redes sociales.

"En 2025 Rosalía lanzó el aclamado álbum LUX, con canciones destacadas como La Perla, Berghain, Reliquia y Sexo, Violencia y Llantas", continúa al referirse a este trabajo "escrito en 13 idiomas" y que "marcó una audaz evolución creativa" siendo "un proyecto rompedor que trasciende idiomas y géneros".

Para Roberto Neri, director ejecutivo de The Ivors Academy, "Rosalía ha derribado barreras y fronteras" y con este premio, que en 2025 recogió Brandon Flowers de The Killers, la organización "celebra a los compositores que definen la música y la cultura”.

Qué se sabe de la presencia de Rosalía en la gala

Grosvenor House en Londres acoge la cita convocada para este jueves 21 de mayo y a la que todo apunta acudirá la catalana.

Aunque no hay confirmación oficial, numerosos medios dan por hecho su presencia ya que su agenda está libre este jueves y The Ivors Academy está promocionando su presencia como una de las grandes figuras de la velada.

Rosalía cerró la fase europea de LUX Tour el pasado 6 de mayo en Londres y no retomará la gira hasta el 4 de junio. Miami (EEUU) será la primera parada de esta segunda fase que la llevará a recorrer Estados Unidos, Canadá y parte de Latinoamérica.

En este periodo de descanso, Rosalía solo ha tenido un evento público. El sábado 9 de mayo fue la artista invitada al evento organizado en Sevilla con motivo de la presentación de la segunda temporada de la serie Berlíndonde cantó sobre el Guadalquivir Reliquia y La Perla.

The Ivors 2026 podría ser su vuelta a escena y de hecho hay rumores que señalan que podría cantar en la ceremonia. También su nombre suena como artista invitada de uno de los conciertos de Bad Bunny en Barcelona y no se descarta que el martes 26 de junio aparezca en los Premios de la Academia de la Música, que se celebran en Madrid y donde cuenta con un total de ocho nominaciones.

A qué hora es la gala y dónde verla

Las teorías de los fans de Rosalía se confirmarán en la ceremonia que podrá seguirse desde España a través de dos canales diferentes:

Canal oficial de Amazon Music en Twitch

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La gala arranca a las 18:00 horas (hora española) y una hora antes podrá seguirse el desfile de estrellas por la alfombra roja de Grosvenor House de Londres. ¿Veremos ahí a Rosalía?

Los premios The Ivors se otorgan desde 1956 y reúne cada año a grandes figuras nacionales e internacionales. Entre los nominados de esta edición se incluyen artistas como Olivia Dean, Wolf Alice, Lola Young y Coldplay.