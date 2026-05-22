Olivia Rodrigo busca un antídoto imposible en 'the cure', su nueva canción

Olivia Rodrigo arrasa con todo con the cure, un nuevo single en el que la artista se muestra de lo más vulnerable para reflexionar sobre cómo el amor nunca le acaba de llenar.

Se trata la canción más especial del álbum, pues además de ser la favorita del proyecto para la propia artista, ella misma ha explicado lo que simboliza en el disco: "Esta canción es la tesis deyou seem pretty sad for a girl so in love y hizo que todo el álbum encajara para mí".

"Creo que todas las canciones de amor llevan hasta ella, tienen un indicio de esto, o insatisfacción, o los eché de menos, y por eso estoy triste. Cuando [el disco] llega a the cure, es la parte más honesta, donde toda la artificialidad se desvanece. Cuando terminé de escucharla, sentí que es una especie de catarsis, o una especie de aceptación de que este es tu destino", reflexiona la cantante sobre este nuevo tema.

Y, efectivamente, esto es lo que muestra especialmente la letra del tema: "Y todas las noches que me pase peleando con malos pensamientos en mi habitación / Sintiéndome tan sola, como si estuviera en la luna / Creí que había encontrado el antídoto en ti".

the cure continúa con ese estilo de pop rock más suave con el que Olivia Rodrigo presenta esta nueva era musical, más alejada de su estilo de sus dos primeros álbumes, Sour y Guts.

Un videoclip como metáfora de ese sentimiento

Simulando que es una enfermera que no para de hacer prueba a través de pociones, Olivia Rodrigo le canta a este sentimiento de insatisfacción en el amor. Una metáfora perfecta para mostrar que, por mucho que encuentre un antídoto, no da con él.

En el vídeo musical la intérprete de Vampire mezcla la realidad con la ficción a través de efectos de dibujos, y por mucho tratamiento al que se someta esa desazón y desesperanza continúa.

Letra en español de The cure

Todas las chicas bonitas que tengo en primer plano en mi mente

Creía que ya había hecho suficiente, pero siguen cambiando las reglas

Creí que esta vez había encontrado el antídoto

Creí que esta vez había encontrado el antídoto

Y todas las noches que me pase peleando con malos pensamientos en mi habitación

Sintiéndome tan sola, como si estuviera en la luna

Creí que había encontrado el antídoto en ti

Creí que había encontrado el antídoto en ti

Pero mi cabeza está llena de veneno, y mi corazón está lleno de dudas

Tengo toxinas en mis venas, tú intentaste absorberlas con todas tus fuerzas

Y se siente como medicación, y se siente bien para mí, estoy segura

Pero ya no importa cómo se siente tu amor

Nunca será la cura

Nunca será la cura

Estoy acostumbrada jugar este juego en mi cabeza cuando salgo con un chico

Hago la cuenta de las chicas con las que había tenido sexo hasta que comienzo a llorar

Creí que esta vez había encontrado el antídoto

Creí que esta vez había encontrado el antídoto

Pero estoy deshecha (Estoy deshecha)

Estoy deshecha (Estoy deshecha)

Estoy deshecha (Estoy deshecha)

Estoy deshecha (Estoy deshecha)

Y mi cabeza está llena de veneno, y mi corazón está lleno de dudas

Tengo toxinas en mis venas, tú intentaste absorberlas con todas tus fuerzas

Y se siente como medicación, y se siente bien para mí, estoy segura

Pero ya no importa cómo se siente tu amor

Nunca será la cura

Nunca será la cura, oh-oh-oh

Porque, cariño, estoy deshecha (Estoy deshecha)

Estoy deshecha (Estoy deshecha)

Estoy deshecha (Estoy deshecha)

Estoy deshecha (Estoy deshecha)

¿Por qué no puedes venir a arreglarme? (Estoy deshecha, estoy deshecha)

¿Por qué nunca puede ser suficiente? (Estoy deshecha, estoy deshecha)

¿Por qué no puedes venir a arreglarme? (Estoy deshecha, estoy deshecha)

¿Por qué nunca puede ser suficiente? (Estoy deshecha, estoy deshecha)

Ooh, ah-ah

No es suficiente

Todo porque mi cabeza está llena de veneno, y mi corazón está lleno de dudas (Estoy deshecha)

Tengo toxinas en mis venas, tú intentaste absorberlas con todas tus fuerzas (Estoy deshecha)

Y se siente como medicación, y se siente bien para mí, estoy segura (Estoy deshecha)

Pero ya no importa cómo se siente tu amor (Estoy deshecha)

Nunca será la cura

Nunca será la cura

Nunca será