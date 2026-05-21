¿Qué canciones cantará Bad Bunny en Madrid y Barcelona? El setlist de sus conciertos
Bad Bunny ya está en España. El cantante puertorriqueño aterriza en Europa con DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour y este viernes tiene la primera cita con sus fans en Barcelona. La ciudad condal acogerá dos conciertos de la gira y Madrid será sede de una residencia de 10 fechas. ¿Qué canciones cantará? Repasa el setlist oficial de sus shows.
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DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour llega a Europa.
Barcelona acoge este viernes 22 de mayo el primer concierto de la gira europea de Bad Bunny, con dos citas en el Estadi Olímpic (22 y 23 de mayo) y diez en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid (30 y 31 de mayo y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio).
La expectación de los fans es máxima. Hace siete años que el artista no actúa en España y todo ha cambiado mucho desde su última visita.
En este tiempo, Benito Antonio ha lanzado cinco nuevos álbumes de estudio —YHLQMDLG,El último tour del mundo,Un verano sin ti,Nadie sabe lo que va a pasar mañana y Debí tirar más fotos— y no ha dejado de conquistar premios y sumar números uno en las listas de todo el mundo.
DeBí TiRAR MáS FOToS, Álbum del Año en los Premios Grammy 2026, es el gran protagonista del setlist de la gira, que también incluye canciones de los discos anteriores. ¿Cuáles forman parte de la selección oficial?
Las canciones de Bad Bunny en Madrid y Barcelona
Aunque siempre hay lugar a las sorpresas, con versiones de otros temas o artistas invitados, hay canciones fijas en el setlist de Bad Bunny y es más que probable que formen parte de sus citas en Madrid y Barcelona.
Repasa aquí la lista y no descartes poder escuchar otros temas como La Noche de Anoche. ¿O no sería un puntazo escucharlo cantar en directo este tema con Rosalía?
- LA MuDANZA
- Callaíta
- PIToRRO DE COCO
- WELTiTA
- TURiSTA
- BAILE INoLVIDABLE
- NUEVAYoL
- VeLDÁ
- Tití me preguntó
- Neverita
- Si veo a tu mamá
- VOY A LLeVARTE PA PR
- Me porto bonito
- No me conoce
- Bichiyal
- Yo perreo sola
- Efecto
- Safaera
- Diles
- MONACO
- Play Video
- CAFé CON RON
- Ábreme paso (cover de Los Pleneros de la Cresta)
- Ojitos lindos
- Play Video
- La canción
- KLOuFRENS
- BOKeTE
- Play Video
- DÁKITI
- El apagón
- DtMF
- EoO