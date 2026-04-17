¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 20 al 24 de abril

Cuerpos especiales se enfrenta a una semana de lo más musical. Eva Soriano, Eva Soriano y Eva Soriano abren las puertas del estudio para recibir a artistas de estreno. Desde Yerai Cortes, que acaba de lanzar su nuevo disco, a Fangoria, que estrena su próximo álbum el viernes 24.

La Pegatina y Lori Meyers vienen con nuevas canciones debajo del brazo y Laura Esquivel y Brenda Asnicar lo hacen con la gira aniversario de Patito Feo.

Este lunes conoceremos al nuevo ganador de Pueblos especiales y se abre también una nueva semana de concurso. Además, madrugar sigue teniendo premio con el concurso Pilla la cita y gana la guita.

Lunes, 20 de abril - Yerai Cortés

La semana empieza con la visita de Yerai Cortés, que viene a presentar su disco Popular. El disco, disponible desde el viernes 17 de abril, se presenta como una obra propia nacida desde la introspección.

También estarán en el estudio nuestros habituales Jorge Yorya y Arturo Paniagua, con su sabiduría musical.

Martes, 21 de abril - La Pegatina

El martes seguimos con música con la visita de los chicos de La Pegatina, inmersos en plena gira y que acaban de lanzar la canción La voltereta, adelanto de su nuevo disco.

También estarán con Eva y Nacho los colaboradores Jorge Yorya y Espido Freire, que lo mismo sorprende analizando una canción que una serie o una película.

Miércoles, 22 de abril - Laura Esquivel y Brenda Asnicar

El momento nostalgia llega el miércoles con Laura Esquivel y Brenda Asnicar, protagonistas de la serie Patito Feo, que estarán el 19 de junio en el Movistar Arena con la gira Laura & Brenda - Amigas del corazón.

Jorge Yorya vuelve también el miércoles para hablar de lo último de internet y Carmen Romero, para imaginar cómo fueron las reuniones en las que surgieron algunos de los inventos más famosos de la historia.

Jueves, 23 de abril - Fangoria

La verdad o la imaginación, el nuevo álbum de Fangoria, llega el viernes 24 de abril y un día antes Alaska y Nacho Canut estarán con Eva y Nacho en el estudio de Cuerpos especiales hablando de este trabajo.

Además el jueves hay también sección de Jorge Yorya y Santos Solano, psicólogo de cabecera del programa.

Viernes 24 de abril - Lori Meyers

Despedimos la semana con Lori Meyers, que está de vuelta con el lanzamiento de la canción En Total.

Bertus también viene al programa con sus estrellitas morentes para puntuar nuestras acciones cotidianas y Juan Sanguino, con sus sabiduría pop.

👉 Escucha 'Cuerpos especiales' de lunes a viernes de 7:00 a 11:00, y los sábados y domingos de 8:00 a 10:00.