NUEVA SEMANA DE CONCURSO

¿Qué pueblo merece ganar esta semana? Vota en la encuesta de 'Cuerpos especiales'

Cinco localidades luchan esta semana en Pueblos especiales por entrar en la lista de los más molones de España: Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real), San Clemente (Cuenca), Villaverde Mogina (Burgos), Puebla de Don Fadrique (Granada) y Lantadilla (Palencia). ¡Vota por tu favorito!

Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746

Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real), San Clemente (Cuenca), Villaverde Mogina (Burgos), Puebla de don Fadrique (Granada) y Lantadilla (Palencia) compiten en 'Pueblos especiales'
Los candidatos de 'Pueblos especiales' de la semana del 13 de abril | EUROPA FM

Europa FM

Madrid17/04/2026 08:35

Una semana más llegan a Cuerpos especiales cinco pueblos que luchar por hacerse con la medalla al mejor de la semana, y sois los oyentes quienes tenéis el poder de decidir al ganador.

Después de la victoria de Mahíde (Zamora), nuevas localidades se abren paso con sus fiestas, su patrimonio y sus costumbres para ganar en la nueva encuesta de Pueblos especiales.

Esta vez compiten Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real), San Clemente (Cuenca), Villaverde Mogina (Burgos), Puebla de don Fadrique (Granada) y Lantadilla (Palencia), con embajadores rurales que han sacado pecho para defender lo suyo y tratar de llevarse el kit del programa.

¿Te rindes ante los edificios renacentistas de San Clemente? ¿O prefieres el palacio de Villaverde Mogina? ¿Te convencen más las vistas al Valle de Alcudia desde la sierra en Hinojosa de Calatrava? ¿O prefieres el cordero segureño de Puebla de don Fadrique? ¿Y qué hay de los murales de Lantadilla?

¡Vota por tu favorito y descubre al ganador el lunes 20 de abril! El lunes se abre también una nueva semana de concurso y tú vas a poder participar. Presume de localidad mandando un mensaje al 619 441 746.

Vota en la encuesta de Pueblos especiales y elige a tu favorito

  1. 1

    Lantadilla (Palencia)

    Población - 277 habitantes | Reclamo - los murales pintados en las casas del pueblo | Otras cosas típicas - la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, el puente de nueve ojos del siglo XVI que cruza el río Pisuerga, las fiestas como las de los Quintos, la de San Juan o la de la Batalla de Llantada y el escape room de El Cid

  2. 2

    Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real)

    Población - 510 habitantes | Reclamo - la plaza del enano, donde se quedaba a las cinco de la tarde cuando no había móviles | Otras cosas típicas - la sierra con una cruz desde donde se ve todo el Valle de Alcudia, los guateques, el olor a sierra, el sonido de las ovejas, el aceite y su idioma propio.

  3. 3

    Villaverde Mogina (Burgos)

    Población - 40 habitantes en invierno | Reclamo - el palacio que fue espacio de Proyecto Hombre y ahora está cerrado | Otras cosas típicas - el asado, el río para los días de calor, las fiestas, sobre todo las de la Virgen de la Vega en septiembre, y su gente.

  4. 4

    San Clemente (Cuenca)

    Población - 6.797 habitantes | Reclamo - sus edificios renacentistas como el Ayuntamiento viejo y la Parroquia Santiago Apóstol| Otras cosas típicas - el gentilicio, sanclementino ysanclementina; sus fiestas que duran cerca de un mes y medio y que incluyen una subasta pública y el secuestro de una virgen; el festival de teatro Francisco Nieva y la comida manchega.

  5. 5

    Puebla de Don Fadrique

    Población - 2.200 habitantes | Reclamo - fiestas patronales cada tres meses | Otras cosas típicas - el cordero segureño, las migas, el embutido casero y el ajo de aserradores para comer; la buena temperatura, sobre todo en verano para descansar a tope y el deje murciano en su forma de hablar.