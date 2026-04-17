¿Qué pueblo merece ganar esta semana? Vota en la encuesta de 'Cuerpos especiales'

Los candidatos de 'Pueblos especiales' de la semana del 13 de abril | EUROPA FM

Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746

Una semana más llegan a Cuerpos especiales cinco pueblos que luchar por hacerse con la medalla al mejor de la semana, y sois los oyentes quienes tenéis el poder de decidir al ganador.

Después de la victoria de Mahíde (Zamora), nuevas localidades se abren paso con sus fiestas, su patrimonio y sus costumbres para ganar en la nueva encuesta de Pueblos especiales.

Esta vez compiten Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real), San Clemente (Cuenca), Villaverde Mogina (Burgos), Puebla de don Fadrique (Granada) y Lantadilla (Palencia), con embajadores rurales que han sacado pecho para defender lo suyo y tratar de llevarse el kit del programa.

¿Te rindes ante los edificios renacentistas de San Clemente? ¿O prefieres el palacio de Villaverde Mogina? ¿Te convencen más las vistas al Valle de Alcudia desde la sierra en Hinojosa de Calatrava? ¿O prefieres el cordero segureño de Puebla de don Fadrique? ¿Y qué hay de los murales de Lantadilla?

¡Vota por tu favorito y descubre al ganador el lunes 20 de abril! El lunes se abre también una nueva semana de concurso y tú vas a poder participar. Presume de localidad mandando un mensaje al 619 441 746.