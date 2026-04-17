De 'Saoko' a una boda real cancelada: todas las referencias de Rosalía en el videoclip de 'Focu 'Ranni'

"El disco viene de las ganas de aprender a entender al otro y quién soy yo realmente. Me encanta explicar historias. La música es un medio para contar historias, pero planteando varias ideas", expresó Rosalía para Billboard ante el estreno de LUX. Y Focu 'Ranni probablemente sea la canción más personal y honesta del disco.

Si bien hasta ahora solo estaba disponible el tema en la versión vinilo del proyecto, Rosalía ha publicado ahora este tema con tres más en todas las plataformas. De hecho, en los conciertos de su LUX TOURFocu'anni es una de las interpretaciones más elogiadas.

Ahora ya está disponible en digital, pero no solo eso: la artista lanza su videoclip, repleto de referencias a la letra del tema y, por ende, a su propia historia de desamor. Repasamos todos los guiños del vídeo musical:

Vestida de novia por una boda real

La referencia más importante recae en la propia letra de la canción: Foccu 'Ranni es un tema que relata la ruptura de un compromiso y el duelo tras una historia de desamor muy dura. Y es que cabe recordar que Rosalía estuvo comprometida con el artista Rauw Alejandro en 2023, pero finalmente sus caminos se separaron antes de la boda.

Rosalía plasma así esta historia en la canción, y en el videoclip lo refleja vestida de novia. La propia artista dejó caer en su entrevista en M Le magazine du Monde que su historia vital es similar a la de Santa Rosalía de Palermo, precisamente la santa en la que está inspirada su tema Focu 'Ranni. "Era una ermitaña, iba a casarse. Y luego decidió no hacerlo el día antes de la boda. Me pareció una coincidencia increíble". Sobre aquella "coincidencia", la artista suspiró y dijo: "Es una larga historia", sin dar más detalles.

Una vuelta a 'Motomami'

El misticismo y pureza de LUX deja ver la debilidad de Rosalía en canciones como Focu'anni, que la traslada también al videoclip. Pero Rosalía se aferra al simbolismo de Motomami a lo largo del videoclip.

Los fans no han tardado en ver que aquella trágica ruptura tras un compromiso amoroso transcurrió en plena era de Motomami, razón por la que podría haber hecho referencia a la estética de dicho disco en este proyecto.

Por otro lado, para Rosalía, su anterior álbum siempre ha reflejado libertad y fortaleza, y mostrarlo en el videoclip de Focu 'Ranni, que muestra los pasos de un duelo, podría simbolizar que la artista consigue salir del dolor para abrazar el amor propio.

Guiños al videoclip de 'Saoko'

Los fans de Rosalía no han tardado en ver paralelismo entre el videoclip de Focu 'Ranni con el mítico vídeo musical de Saoko. El single de Motomami está trasladado a la pantalla con un concepto muy concreto: la artista muestra su faceta de motorista junto a un grupo de mujeres. Todas ellas disfrutan de la carretera y la velocidad.

Ahora, la fortaleza se transmite en el nuevo videoclip también con las motos y las chupas: las mujeres que acompañan a Rosalía en su duelo amoroso la rodean con sus motocicletas, hasta que la propia Rosalía acaba subiéndose a una moto, para dejar atrás el dolor y abrazar el empoderamiento que reflejó en Saoko.

Escapada en moto como paralelismo cinematográfico

Si no había suficientes referencias, la escena de Rosalía en moto vestida de novia también parece que homenajea a A moment Of Romance, del director Benny Chan y estrenada en 1990. La cita es una de las más icónicas del cine romántico de Hong Kong por su estética y carga emocional, y está protagonizada por Andy Lau y Jacklyn Wu.

En ella, la chica (Jojo) aparece vestida con un traje de novia y se sube a una motocicleta junto al protagonista (Wah). Ambos huyen juntos en la moto mientras suena música melancólica. El vestido de novia ondeando al viento crea una imagen muy poderosa: simboliza un amor imposible, apresurado y condenado. No es una boda feliz, sino una especie de despedida anticipada por dos personas de mundos incompatibles.

De la misma forma, Rosalía huye vestida de blanco a toda velocidad, dejando atrás un amor imposible.

La ceguera en el amor

Cada plano del videoclip habla por sí mismo, pero uno en especial es de lo más revelador: Rosalía sufre por amor con una venda en los ojos. La artista refleja así 'la ceguera' que provoca el amor en las relaciones, la cual acaba en sufrimiento cuando se es consciente de la realidad.

Rosalía con los ojos vendados en el videoclip de 'Focu 'ranni' | SONY

Este plano también parece recrear el cuadro La ejecución de Lady Jane Grey, pintado por Paul Delaroche en 1833. En él, quien fue reina de Inglaterra es guiada a ciegas a la ejecución, desorientada. Y la protagonista aparece también vestida de blanco, lo que simboliza inocencia.

El destino de Ofelia

El personaje de Hamlet de William Shakespeare está de moda. Ya cantó sobre él Taylor Swift, y ahora lo refleja Rosalía en su videoclip.

Pero hay una clara diferencia: mientras la intérprete de Red narra que ha sido un hombre quien la salva del destino de Ofelia (el personaje acaba muriendo ahogado), la catalana hace guiño a la muerte de dicho personaje con una de las mujeres que la acompañan en su último vídeo musical. Sim embargo, esta es rescatada del lago por otra mujer, siendo salvada del dolor provocado por un hombre, y no saliendo de él gracias a uno.