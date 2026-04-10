¡Nueva encuesta de Pueblos especiales! ¿Qué localidad debe ganar esta semana?

Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746

¿Cuáles son los pueblos más molones de España? Es la pregunta que el equipo de Cuerpos especiales se ha empeñado en responder esta temporada y cada día entra en directo en la sección Pueblos especiales un embajador rural que quiere colar a su pueblo en la lista de los más molones.

El viernes es tu turno y el de todos los oyentes del morning de Europa FM que debe votar por su aspirante favorito y conseguir colocar su nombre en nuestra galería con las localidades más especiales de España. ¡El plazo para votar se cierra cada lunes a las 7:00 horas!

Esta semana compiten por este reconocimiento Arenillas (Soria), Mahíde (Zamora), Milmarcos (Guadalajara), Coripe (Sevilla) y Almudévar (Huesca) aunque solo una puede ganar. ¿Cuál debe hacerlo esta vez?

Razones para ganar tienen todas. Arenillas, por ejemplo, puede presumir del Festival Boina Fest. Mahíde no tiene nada y eso es lo mejor del pueblo. De Milmarcos podríamos quedarnos con el Teatro Zorrilla. El Chaparro de la Vega de Coripe es más que un árbol. Y qué decir de la trenza de Almudévar...

¡Lo dicho! Todos pueden ganar y ahora tienes que ser tú quien elija al más especial. Vota en la nueva encuesta de Cuerpos especiales y descubre el lunes 13 de abril al ganador.

Ese día abriremos una nueva semana de concurso así que si quieres presumir de pueblo es tu momento. Manda un mensaje al 619 441 746 y cuenta lo mejor de tu localidad. ¡Te esperamos!