¡Nueva encuesta de Pueblos especiales! ¿Qué localidad debe ganar esta semana?
El equipo de Cuerpos especiales ha vuelto de las vacaciones con el propósito cada vez más firme de encontrar los pueblos mas molones de España. Esta semana compiten por este reconocimiento Arenillas, Mahíde, Milmarcos, Coripe y Almudévar. ¿Cuál debe ganar? ¡Vota en nuestra encuesta!
Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746
La lista de ganadores de los pueblos más molones de España de 'Cuerpos especiales'
¿Cuáles son los pueblos más molones de España? Es la pregunta que el equipo de Cuerpos especiales se ha empeñado en responder esta temporada y cada día entra en directo en la sección Pueblos especiales un embajador rural que quiere colar a su pueblo en la lista de los más molones.
El viernes es tu turno y el de todos los oyentes del morning de Europa FM que debe votar por su aspirante favorito y conseguir colocar su nombre en nuestra galería con las localidades más especiales de España. ¡El plazo para votar se cierra cada lunes a las 7:00 horas!
Esta semana compiten por este reconocimiento Arenillas (Soria), Mahíde (Zamora), Milmarcos (Guadalajara), Coripe (Sevilla) y Almudévar (Huesca) aunque solo una puede ganar. ¿Cuál debe hacerlo esta vez?
Razones para ganar tienen todas. Arenillas, por ejemplo, puede presumir del Festival Boina Fest. Mahíde no tiene nada y eso es lo mejor del pueblo. De Milmarcos podríamos quedarnos con el Teatro Zorrilla. El Chaparro de la Vega de Coripe es más que un árbol. Y qué decir de la trenza de Almudévar...
¡Lo dicho! Todos pueden ganar y ahora tienes que ser tú quien elija al más especial. Vota en la nueva encuesta de Cuerpos especiales y descubre el lunes 13 de abril al ganador.
Ese día abriremos una nueva semana de concurso así que si quieres presumir de pueblo es tu momento. Manda un mensaje al 619 441 746 y cuenta lo mejor de tu localidad. ¡Te esperamos!
¿Qué localidad debe ganar esta semana en 'Pueblos especiales'?
- 1
Milmarcos (Guadalajara)
Población - 50 habitantes | Reclamo - el Teatro Zorrilla del siglo XIX, el único de la comarca de Molina de Aragón | Otras cosas típicas - las casonas espectaculares, tres iglesias (la más grande de San Juan Bautista), el dialecto mingaña que se inventó para cuando no querían que la gente se enterase de algo, las migas y sus fiestas de verano con 16 peñas.
- 2
Almudévar (Huesca)
Población - 2.462 habitantes | Reclamo - la trenza de Almudévar | Otras cosas típicas - la discoteca de música techno Coliseum que triunfó en los 90; el castillo de la Corona; las 500 cuevas del municipio que se usaban como bodegas y fueron refugio durante la Guerra Civil y que hoy funcionan como lugar de peñas para jóvenes, el ternasco y su gentilicio saputos.
- 3
Mahíde (Zamora)
Población - 60 habitantes en invierno (cinco veces más en verano) | Reclamo - la nada | Otras cosas típicas - el bar, que abre cuando quiere; la capacidad de los vecinos de disfrutar de la nada; las fiestas de San Bartolo donde se bebe cerveza como habitualmente; el cielo sin contaminación lumínica y los pueblos de al lado donde comer ternera con denominación de origen y las mejores chuletillas de cordero del mundo.
- 4
Arenillas (Soria)
Población - entre 40 y 50 personas (un censo que se mantiene desde hace 40 años) | Reclamo - el festival Boina Fest, cuando la población llega a más de 1.200 personas y por el que han pasado artistas como Grison y Rozalén | Otras cosas típicas - la tranquilidad del día a día ; los torreznos; el bar, el único de los pueblos de la zona; y las fiestas de verano a principios de agosto.
- 5
Coripe (Sevilla)
Población - 1.337 habitantes | Reclamo - el Chaparro de la Vega, un árbol en el que han llegado a entrar 2.000 personas bajo su copa | Otras cosas típicas - el entorno natural con una ruta de senderismo de 36 kilómetros; el peñón, donde vive un colonia de buitres leonados; la ermita de Fátima; la fiesta del Domingo de Resurrección, en la que se mata al Judas de Coripe; y la gastronomía en la que destaca el pan, el aceite, los espárragos y la torta de hornazo.