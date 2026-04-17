Rosalía publica por sorpresa el videoclip de 'Focu' Ranni': vestida de novia y con referencias a 'Motomami'

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Rosalía se lanza a la piscina con la publicación de la versión extendida de su último disco, bajo el nombre de LUX (Complete Works). Y además de añadir a la versión digital cuatro temas de la versión del vinilo, la catalana les regala a sus fans el videoclip de Foccu 'ranni.

La estética de este nuevo vídeo musical ha conquistado a los fans. Se trata de la cuarta producción audiovisual del disco LUX, después de Berghain, La Perla y Sauvignon Blanc. Y es el que, hasta ahora, sigue con más detalle el concepto que la artista compartió con el lanzamiento del álbum.

Rosalía en el videoclip de 'Foccu 'ranni' | SONY

Foccu 'ranni es una canción que relata aquella boda que finalmente no ocurrió, y cómo se vive ese duelo tras romper un compromiso. Una balada mezclada con toques electrónicos en el que la artista plasma un dolor muy personal. Ahora, todo ello se traslada a la pantalla bajo la dirección de Petra Collins, aunque de momento solo está disponible en Spotify y Apple Music.

En el videoclip, Rosalía aparece vestida de novia en todo momento, rodeada de otras mujeres vestidas también como ella. El sufrimiento de la artista es el protagonista del vídeo musical.

Rosalía en el videoclip de 'Focu 'ranni' | SONY

Durante el videoclip se intercalan planos en blanco y negro y a color, con efectos visuales que cambian según los ritmos de la canción y las escenas. La luz también tiene un gran simbolismo en el videoclip, apareciendo y desapareciendo según el proceso que atraviesa Rosalía a lo largo del duelo. Un estilo etéreo con el que se muestra la feminidad y la pureza.

Las escenas forman una especie de fábula audiovisual. En ellas Rosalía le canta a la cámara tumbada mientras nieva, lo que recuerda a una de las imágenes de promoción de su disco LUX. Por otro lado, rodeada de mujeres vestidas de novia pero con chupas de cuero subidas en moto, la artista baila con pesar y canta mirando a cámara y al cielo.

Algo de felicidad asoma en la cantante en algún momento, durante el que baila, juega y se abraza con sus compañeras, todas vestidas de novia, en el bosque.

La artista también aparece subida a un caballo blanco, la mayor parte del tiempo rodeada de sus compañeras, que no la sueltan durante la pesadumbre que está viviendo.

Referencias a Motomami

En el tramo final del videoclip, artista también se atreve a subirse a la moto con su ya emblemático vestido de novia, recordando a su era de Motomami, durante la que vivió este desamor tan marcado.

y es que el videoclip de Focu 'ranniescenifica la debilidad y la fuerza femenina a la vez, en la que el proceso para sanar para encontrar el término medio es indispensable. Y mejor si se hace acompañada de otras mujeres que entienden ese dolor.

Letra de Foccu 'ranni

Ya yo me solté la coleta

Quería ir de blanco y fui de violeta

La arena que en tus manos la sujetas

Resbala de tus puños si la aprietas

Mejor hablar

Ahora que

Callarme para siempre

Y puedo decir

Que estoy en paz

Por mi lao

No seré tu mitad

Nunca de tu propiedad

Seré mía

Y de mi libertad

Lo que se construyó con amor

Es más difícil de incendiar

Pero habrá fuegos que

No podrás apagar

Ya nadie tirará arroz al cielo

Ya no habrá borrachera ni flores

Ya no habrá nadie que bendiga

Un amor que en verdad desconoce

Grabé tu nombre en mis costillas

Pero mi corazón nunca tuvo tus iniciales

Tarde o temprano el destino te golpea

Aunque ignores sus señales

Tu

U me focu 'ranni

Mi jittaiu nta lu nenti

Pi nun pèrdiri a libbirta'

E l'amure senza liggi

È l'unicu c'accittassi

Mi jeccu nta lu nenti

Prima d'abbruciarimi