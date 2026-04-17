Rosalía publica por sorpresa el videoclip de 'Focu' Ranni': vestida de novia y con referencias a 'Motomami'
Además de lanzar en digital cuatro versiones de canciones solo disponibles hasta ahora en el vinilo de LUX, Rosalía sorprende a sus fans con el videoclip de Focu 'Ranni, en el que aparece vestida de novia con una estética que mezcla su última era con el álbum Motomami.
Rosalía publica 'LUX (Complete Works)', una nueva versión de su disco con cuatro canciones añadidas
Rosalía se lanza a la piscina con la publicación de la versión extendida de su último disco, bajo el nombre de LUX (Complete Works). Y además de añadir a la versión digital cuatro temas de la versión del vinilo, la catalana les regala a sus fans el videoclip de Foccu 'ranni.
La estética de este nuevo vídeo musical ha conquistado a los fans. Se trata de la cuarta producción audiovisual del disco LUX, después de Berghain, La Perla y Sauvignon Blanc. Y es el que, hasta ahora, sigue con más detalle el concepto que la artista compartió con el lanzamiento del álbum.
Foccu 'ranni es una canción que relata aquella boda que finalmente no ocurrió, y cómo se vive ese duelo tras romper un compromiso. Una balada mezclada con toques electrónicos en el que la artista plasma un dolor muy personal. Ahora, todo ello se traslada a la pantalla bajo la dirección de Petra Collins, aunque de momento solo está disponible en Spotify y Apple Music.
En el videoclip, Rosalía aparece vestida de novia en todo momento, rodeada de otras mujeres vestidas también como ella. El sufrimiento de la artista es el protagonista del vídeo musical.
Durante el videoclip se intercalan planos en blanco y negro y a color, con efectos visuales que cambian según los ritmos de la canción y las escenas. La luz también tiene un gran simbolismo en el videoclip, apareciendo y desapareciendo según el proceso que atraviesa Rosalía a lo largo del duelo. Un estilo etéreo con el que se muestra la feminidad y la pureza.
Las escenas forman una especie de fábula audiovisual. En ellas Rosalía le canta a la cámara tumbada mientras nieva, lo que recuerda a una de las imágenes de promoción de su disco LUX. Por otro lado, rodeada de mujeres vestidas de novia pero con chupas de cuero subidas en moto, la artista baila con pesar y canta mirando a cámara y al cielo.
Algo de felicidad asoma en la cantante en algún momento, durante el que baila, juega y se abraza con sus compañeras, todas vestidas de novia, en el bosque.
La artista también aparece subida a un caballo blanco, la mayor parte del tiempo rodeada de sus compañeras, que no la sueltan durante la pesadumbre que está viviendo.
Referencias a Motomami
En el tramo final del videoclip, artista también se atreve a subirse a la moto con su ya emblemático vestido de novia, recordando a su era de Motomami, durante la que vivió este desamor tan marcado.
y es que el videoclip de Focu 'ranniescenifica la debilidad y la fuerza femenina a la vez, en la que el proceso para sanar para encontrar el término medio es indispensable. Y mejor si se hace acompañada de otras mujeres que entienden ese dolor.
Letra de Foccu 'ranni
Ya yo me solté la coleta
Quería ir de blanco y fui de violeta
La arena que en tus manos la sujetas
Resbala de tus puños si la aprietas
Mejor hablar
Ahora que
Callarme para siempre
Y puedo decir
Que estoy en paz
Por mi lao
No seré tu mitad
Nunca de tu propiedad
Seré mía
Y de mi libertad
Lo que se construyó con amor
Es más difícil de incendiar
Pero habrá fuegos que
No podrás apagar
Ya nadie tirará arroz al cielo
Ya no habrá borrachera ni flores
Ya no habrá nadie que bendiga
Un amor que en verdad desconoce
Grabé tu nombre en mis costillas
Pero mi corazón nunca tuvo tus iniciales
Tarde o temprano el destino te golpea
Aunque ignores sus señales
Tu
U me focu 'ranni
Mi jittaiu nta lu nenti
Pi nun pèrdiri a libbirta'
E l'amure senza liggi
È l'unicu c'accittassi
Mi jeccu nta lu nenti
Prima d'abbruciarimi