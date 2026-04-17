Letra en español de 'drop dead', de Olivia Rodrigo: una historia de amor mortal

Olivia Rodrigo está enamorada en drop dead, el primer sencillo de su tercer álbum you seem pretty sad for a girl so in love. Aunque el disco ve la luz el 12 de junio, la joven estadounidense comparte un adelanto con esta canción llena de intensidad romántica.

Significado de 'drop dead'

La autora de SOUR (2021) y GUTS (2023) es conocida por sus composiciones de amor adolescente, y sobre ello indaga drop dead. De nuevo, Rodrigo canta una historia llena de intensidad: "Nunca me había sentido tan viva / Pero si me besas, puede que muera", dice en el estribillo.

"Siempre me imaginé que estaríamos así / Abrazados en la fila del baño"

En otra parte de la canción, la cantante dice: "Somos Piscis y Géminis / Pero creo que podríamos llevarnos muy bien / Si me dejas quedarme esta noche / Bueno, creo que quizá tenga que quedarme para siempre". Esto puede ser una referencia a su última relación, ya que su signo del zodíaco es Piscis y el de Louis Partridge es Géminis. Rodrigo mantuvo un romance con este actor británico desde 2023 hasta finales de 2025, cuando se hizo pública su ruptura.

El videoclip está grabado en el Palacio de Versalles, en línea con un verso de la canción: "Pareces un ángel en las paredes de Versalles". Además, en la primera estrofa, Rodrigo menciona una canción de The Cureque versionó en Glastonbury con Robert Smith: "Te sabes toda la letra de 'Just Like Heaven' / Y sé por qué la escribió / Ahora que estás aquí frente a mí".

Letra en español de 'drop dead'

Sé que el bar cierra a las once

Pero espero que nunca termines esa cerveza

Te sabes toda la letra de 'Just Like Heaven'

Y sé por qué la escribió

Ahora que estás aquí frente a mí

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Oh, una noche estaba aburrida en mi cama

Y te busqué por internet

Es intuición femenina

Porque siempre me imaginé que estaríamos así

Abrazados en la fila del baño

Pareces un ángel en las paredes de Versalles

Nunca me había sentido tan viva

Pero si me besas, puede que muera

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Y siento que voy a vomitar

Cómo si me hubieran golpeado directo en el estómago

Eres tan, tan lindo, chico

Me da miedo haberte inventado

Sí, me encantaría que me llevaras a casa

Si prometes que podemos ir muy muy despacio

Porque tengo chicle y un montón de cosas que me gustaría saber

Como, ¿has estado alguna vez en Japón?, ¿has cogido el Eurostar a Francia?

Te he estado dando pistas toda la noche

De que me encantaría que agarraras mi mano, maldita sea

Y luego tal vez podríamos, podríamos besarnos

Quitarnos la ropa y tirarnos al suelo

Salgamos juntos, hay que hacerlo

Y decirle a todo el maldito mundo cómo

-

Una noche estaba aburrida en mi cama

Y te busqué por internet

Es intuición femenina

Porque siempre me imaginé que estaríamos así

Abrazados en la fila del baño

Pareces un ángel en las paredes de Versalles

Nunca me había sentido tan viva

Pero si me besas, puede que—

-

Somos Piscis y Géminis

Pero creo que podríamos llevarnos muy bien

Si me dejas quedarme esta noche

Bueno, creo que quizá tenga que quedarme para siempre

Somos Piscis y Géminis

Pero creo que podríamos llevarnos muy bien

Si me dejas quedarme esta noche

Bueno, creo que quizá tenga que quedarme para siempre

(Ah-ah)

(Ah-ah)

-

Oh, una noche estaba aburrida en mi cama

Y te busqué por internet

Es intuición femenina

Porque siempre me imaginé que estaríamos así

Abrazados en la fila del baño

Pareces un ángel en las paredes de Versalles

Nunca me había sentido tan viva

Pero si me besas, puede que—

Si me besas, puede que—

Si me besas, puede que muera

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Fuente: Genius