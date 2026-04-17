Letra en español de 'drop dead', de Olivia Rodrigo: una historia de amor mortal
Olivia Rodrigo puede morir de amor, según la letra de drop dead. La canción es el primer adelanto de su tercer álbum y narra una intensa historia de amor con referencias al Palacio de Versalles, al horóscopo y a The Cure.
Olivia Rodrigo le canta al amor desde Versalles en 'drop dead', la primera canción de su nuevo disco
Olivia Rodrigo está enamorada en drop dead, el primer sencillo de su tercer álbum you seem pretty sad for a girl so in love. Aunque el disco ve la luz el 12 de junio, la joven estadounidense comparte un adelanto con esta canción llena de intensidad romántica.
Significado de 'drop dead'
La autora de SOUR (2021) y GUTS (2023) es conocida por sus composiciones de amor adolescente, y sobre ello indaga drop dead. De nuevo, Rodrigo canta una historia llena de intensidad: "Nunca me había sentido tan viva / Pero si me besas, puede que muera", dice en el estribillo.
"Siempre me imaginé que estaríamos así / Abrazados en la fila del baño"
En otra parte de la canción, la cantante dice: "Somos Piscis y Géminis / Pero creo que podríamos llevarnos muy bien / Si me dejas quedarme esta noche / Bueno, creo que quizá tenga que quedarme para siempre". Esto puede ser una referencia a su última relación, ya que su signo del zodíaco es Piscis y el de Louis Partridge es Géminis. Rodrigo mantuvo un romance con este actor británico desde 2023 hasta finales de 2025, cuando se hizo pública su ruptura.
El videoclip está grabado en el Palacio de Versalles, en línea con un verso de la canción: "Pareces un ángel en las paredes de Versalles". Además, en la primera estrofa, Rodrigo menciona una canción de The Cureque versionó en Glastonbury con Robert Smith: "Te sabes toda la letra de 'Just Like Heaven' / Y sé por qué la escribió / Ahora que estás aquí frente a mí".
Letra en español de 'drop dead'
Sé que el bar cierra a las once
Pero espero que nunca termines esa cerveza
Te sabes toda la letra de 'Just Like Heaven'
Y sé por qué la escribió
Ahora que estás aquí frente a mí
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Oh, una noche estaba aburrida en mi cama
Y te busqué por internet
Es intuición femenina
Porque siempre me imaginé que estaríamos así
Abrazados en la fila del baño
Pareces un ángel en las paredes de Versalles
Nunca me había sentido tan viva
Pero si me besas, puede que muera
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Y siento que voy a vomitar
Cómo si me hubieran golpeado directo en el estómago
Eres tan, tan lindo, chico
Me da miedo haberte inventado
Sí, me encantaría que me llevaras a casa
Si prometes que podemos ir muy muy despacio
Porque tengo chicle y un montón de cosas que me gustaría saber
Como, ¿has estado alguna vez en Japón?, ¿has cogido el Eurostar a Francia?
Te he estado dando pistas toda la noche
De que me encantaría que agarraras mi mano, maldita sea
Y luego tal vez podríamos, podríamos besarnos
Quitarnos la ropa y tirarnos al suelo
Salgamos juntos, hay que hacerlo
Y decirle a todo el maldito mundo cómo
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Una noche estaba aburrida en mi cama
Y te busqué por internet
Es intuición femenina
Porque siempre me imaginé que estaríamos así
Abrazados en la fila del baño
Pareces un ángel en las paredes de Versalles
Nunca me había sentido tan viva
Pero si me besas, puede que—
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Somos Piscis y Géminis
Pero creo que podríamos llevarnos muy bien
Si me dejas quedarme esta noche
Bueno, creo que quizá tenga que quedarme para siempre
Somos Piscis y Géminis
Pero creo que podríamos llevarnos muy bien
Si me dejas quedarme esta noche
Bueno, creo que quizá tenga que quedarme para siempre
(Ah-ah)
(Ah-ah)
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Oh, una noche estaba aburrida en mi cama
Y te busqué por internet
Es intuición femenina
Porque siempre me imaginé que estaríamos así
Abrazados en la fila del baño
Pareces un ángel en las paredes de Versalles
Nunca me había sentido tan viva
Pero si me besas, puede que—
Si me besas, puede que—
Si me besas, puede que muera
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Fuente: Genius