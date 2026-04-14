Nena Daconte, nueva artista en Local de Ensayo Europa FM

¡Local de Ensayo Europa FM vuelve a abrir sus puertas para recibir a Nena Daconte!

El jueves 23 de abril la artista madrileña se dará cita con un selecto grupo de oyentes de Europa FM en nuestra ya mítica sala, que servirá como escenario para celebrar sus 20 años de carrera.

La intérprete de En qué estrella estará está inmersa en los festejos de este 20 aniversario —en 2006 lanzó su álbum debut He perdido los zapatos— y eso pasa por revisitar sus grandes éxitos. Así, 2025 lo despidió con una nueva versión de Idiota y esta semana ha estrenado Tenía Tanto Que Darte (Edición 20º aniversario), en la que colaboran 16 amigos y compañeros como Marwan, Rozalén, Iván Ferreiro o Dani Fernández.

Precisamente, el de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) fue el encargado de inaugurar este espacio de encuentro entre artistas y fans y por el que ya han pasado artistas como Dani Martín, Amaral, Franz Ferdinand o Leire Martínez. La intérprete de Mi nombre lo hizo el pasado marzo para celebrar el lanzamiento de Historias de aquella niña, su álbum debut.

Ahora la celebración es con Nena Daconte, que ensayará junto a sus fans los temas de sus próximos conciertos, contará cómo está planteando la revisión de sus himnos y, quién sabe, quizás les cuente cuál será su próximo lanzamiento. Ya se sabe que en Local de Ensayo Europa FM puede pasar de todo... ¿O no te acuerdas de la nana que cantó Antonio Orozco? ¿O que Pablo Alborán adelantó en exclusiva el repertorio de su Gira KM0 2026?

¡Repasamos! El jueves 23 de abrilNena Daconte se reunirá junto a un selecto grupo de oyentes en nuestra exclusiva sala situada en el corazón de Madrid y tú puedes ser uno de ellos. Si te apetece el plan, no dejes de enchufar la radio, seguir nuestras redes y estar atento a la web, muy pronto te contaremos cómo conseguir invitaciones.