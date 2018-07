Beyoncé vs Adele: la pelea definitiva por el Grammy

La gran noche de la música internacional está a punto de llegar. El próximo domingo 12 de febrero el foco mediático se centrará en el teatro que acogerá la gala de los Grammy 2017, unos premios otorgados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación que ya se han convertido en los más prestigiosos del mundo de la música. Y como Celebrity Manager vuestro que soy me veo en la obligación de prepararos a todos para tal momento.

Lo que parece estar bastante claro es que la pugna por la principal categoría, la de grabación del año, es cosa de divas. Entre los nominados encontramos a Adele con su incombustible Hello, Rihanna con su pegadizo Work y Beyoncé con su reivindicativo Formation, tres divas y tres temazos que lo han petado de forma sobrenatural en el último año. Pese a que Lukas Graham también está nominado por 7 Years y Twenty One Pilots por Stressed Out, todo apunta a que el gramófono está al alcance de una de las chicas.

Pero lo más curioso de todo es que precisamente estas son las tres divas que se reparten la mayor parte de las nominaciones a estos premios. Adele y Rihanna se reparten las nominaciones a los premios a Mejor Canción para Hello, Mejor Álbum para 25, Mejor Canción R&B para Needed Me y Mejor Álbum R&B para Anti, entre otros. Pero la medalla de oro se la lleva Beyoncé, quién también opta a llevarse la estatuilla a la Canción del Año por Formation, al Disco del Año por Lemonade, a la Mejor Actuación Pop por Hold Up o a la Mejor Actuación Rock por Don’t Hurt Yourself, entre muchísimos otros.

Curiosamente, Beyoncé no solo es la más nominada en la edición de este año, sino que ha sido la cantante que más gramófonos ha ganado en la historia reciente de la música (y la segunda en la historia de los premios), con 20 premios en total. ¡Por algo es conocida como Queen B! Su marido, Jay Z, y Kanye West comparten séptima posición en este particular ránking de los más premiados, siendo ocupadas las primeras posiciones por artistas de poco renombre en la actualidad. ¿Será un presagio del desenlace de la gala? Eso sí, Adele no tiene nada que temer a Beyoncé, y es que la cantante británica también ostenta un récord en esto de los Grammys: su álbum 21 es el sexto más galardonado de la historia de los premios, con 7 gramófonos. De hecho, ambas comparten pódium en otra de las estadísticas: ambas han sido las mujeres más premiadas en una misma noche con 6 estatuillas cada una. ¡Tiembla Queen B!

La edición del año pasado tuvo varios nombres propios: Taylor Swift, Bruno Mars, Ed Sheeran, Justin Bieber y Meghan Trainor. Entre los cinco consiguieron llevarse la mayor parte de los premios más prestigiosos de la noche, dejando claro que vivimos uno de los mejores momentos de la música pop. Pero precisamente si hay algo por lo que destaca la gala de los Grammys siempre son las actuaciones musicales. Como ya ha anunciado EuropaFM.com, este año se espera las actuaciones de una embarazadísima Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry y Adele, además de unas posibles actuaciones sorpresa de Rihanna y Bruno Mars, que aprovecharán para presentar sus nuevos singles. ¡No podemos esperar para ver la gala!

