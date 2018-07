¡Comprueba si has ganado un código de 50 € para PlayStation Store!

Esta semana Quique Peinado y Kiko Béjar te presentan un nuevo ¡CONCURSAZO! en #EuroPlay28.

Nos hemos quedado con dos códigos de 50 euros para PlayStation Store, lo que equivale a una suscripción anual para PlayStation Plus para que podáis disfrutar de todas las ventajas que ello conlleva, como los juegos gratuitos de cada mes, que en esta ocasión son Drawn to Death, el divertidísimo shooter multijugador del creador de God of War, David Jaffe, que lo está petando en estos momentos, o Lovers in a Dangerous Spacetime, entre otros muchos servicios a los que permite acceso la suscripción como el juego online.

¿Quieres saber cómo conseguir a una de las dos suscripciones anuales de PlayStation Plus? ¡Pues es muy fácil! (Eso sí, no te olvides en cumplir con las bases legales).

Síguenos en Twitter (@EuroPlayFM), haz RT a la publicación del concurso (el tuit fijado), y dinos por qué te mereces el premio. Entre todos los retuits y comentarios, ¡elegiremos a 2 ganadores!

👉 La participación en el concurso supone la aceptación de las Bases Legales.

GANADORES: