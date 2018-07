Manel Fuentes visita Europlay para ponerse las pilas con los videojuegos

Manel Fuentes, el presentador de 'Tu cara me suena', ha visitado Europlay. Quique Peinado y Kiko Béjar le han puesto las pilas con los videojuegos, y es que el periodista nos ha confesado que, en su casa, los players son sus hijos y no él. Aunque le gustan los videojuegos, no tiene tiempo de jugar y, como dice que es una persona muy viciosa, prefiere no engancharse a las consolas. Además, ¿sabías que se marea con algunos juegos?

En Europlay también hemos querido ponerle a prueba para ver si es capaz de descubrir a qué videojuegos pertenecen unas canciones. ¿Habrá conseguido adivinar alguna más que Quique Peinado?

Lo que sí que domina es la música de Bruce Springsteen, y es que Manel Fuentes estará en concierto el próximo 24 de noviembre con su banda The Spring's Team, tributando al artista de Nueva Jersey (Estados Unidos).

¡Escucha de nuevo la entrevista con Manel Fuentes en EuroPlay!