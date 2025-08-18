¿Quién actuará en la Super Bowl 2026? Taylor Swift, Ariana Grande, Miley Cyrus o Metallica entre los candidatos.

La actuación de medio tiempo de laSuper Bowlreúne siempre una gran expectación tanto por la calidad del propio showcomo por los artistas invitados. El año pasado contamos con la actuación de Kendrick Lamar, no exenta de polémica por sus acusaciones hacia Drake, así como la presencia de SZA, Samuel L. Jackson y Serena Williams.

Para esta edición son muchos los cantantes rumoreados, siendoTaylor Swift la última en unirse a la lista después del anuncio de su nuevo disco The Life of a Showgirl. Viendo el éxito de la artista y su actual relación con el futbolista Travis Kelce, la cantante podría ser la seleccionada, pero hay quienes apuntan más hacia artistas como Jay-Z, Ariana Grande o incluso Metallica.

El anuncio del artista principal del espectáculo de medio tiempo se encuentra a la vuelta de la esquina, revelándose normalmente entre finales de verano y principios de otoño. Aunque todavía no hay información, las redes y los medios especializados ya han señalado a muchos de los posibles seleccionados.

A continuación, te contamos uno a uno los artistas que suenan como candidatos.

Taylor Swift

Después del éxito indiscutible de su gira The Eras Tour, la cual duró casi dos años, y la recuperación de las grabaciones maestras de sus primeros seis álbumes, la artista ha ganado más relevancia aún si cabe dentro del mundo de la música. Recientemente, nos ha sorprendido con el anuncio de su nuevo disco, con fecha de estreno el 3 de octubre, que abrirá una nueva etapa en su carrera.

Las sospechas de su participación se han vuelto virales en redes sociales después de que la cantante supuestamente soltase algunas pistas durante su entrevista en el pódcast New Heights. En él, Taylor habló sobre su afición con la repostería y el uso de la masa madre, así como mencionó el número 47 en varias ocasiones. Estos elementos guardan relación con la Super Bowl, pues Masa madre es la mascota del San Francisco 49ers, equipo que jugará ese día; y el estadio en el que se celebra, el Levi Stadium, fue la parada número 47 de The Eras Tour.

Jay-Z

De ser seleccionado Jay-Z para la Super Bowl, la polémica estaría servida. Su último álbum, EVERYTHING IS LOVE, fue publicado en 2019, por lo que muchos se quejarían de no conocer los temas o estar demasiado desfasados.

Además, Jay-Z fundó Roc Nation, compañía de entretenimiento que ha sido socia oficial de la NFL desde 2020. Ya ha pasado otros años que artistas como Alicia Keys o Rihanna, que son representados por la compañía, han participado en la Super Bowl, por lo que no sería de extrañar que pudiera actuar Jay-Z este año.

Ariana Grande

Después de que un rumor falso alimentase la emoción de que Ariana Grande actuaría junto a Miley Cyrus en el intermedio de la Super Bowl, Ariana Grande ha vuelto a sonar como una de las posibles candidatas. La cantante, la cual posee grandes éxitos como We Can't Be Friends o No tears left to cry y ha participado recientemente en la taquillera Wicked, podría traer como artistas invitados a Charlie XCX, The Weeknd o Nicki Minaj, con quienes posee colaboraciones.

Miley Cyrus y Lady Gaga

Tras haber sido rumoreada una participación junto a Ariana, ahora han vuelto a relacionarla con una artista, esta vez, Lady Gaga. Según varios insiders, cada cantante contaría con una actuación de 13 minutos.

Teniendo en cuenta el reciente anuncio de una celebración muy especial del 20 aniversario de Hannah Montana, la cantante podría sorprendernos próximamente con nuevas canciones de su alter ego o incluso versiones de las más míticas. Quién sabe si quizás para la actuación de medio tiempo podemos verla regresar al icónico papel que introdujo a Miley a nuestras vidas.

Metallica

El rumor de la participación de Metallica surgió a raíz del deseo de la propia banda de participar en el espectáculo, lo cual confesaron en una entrevista a SiriusXM. Esto es debido a que la banda siempre ha representado a San Francisco, lugar en el que se celebrará la Super Bowl.

De ocurrir esta actuación, sería la primera vez en la historia del evento en la que una banda de metal encabezara el cartel, pues la NFL suele favorecer a artistas de pop y rap convencionales.

Dua Lipa

La cantante, la cual se encuentra disfrutando de sus vacaciones y aún tiene pendiente finalizar su gira Radical Optimism Tour, podría ser la seleccionada. Esto se debe a que justamente finaliza su gira en diciembre, a tan solo dos meses de la Super Bowl, lo cual le daría tiempo de sobra para descansar antes del gran show.

Sin embargo, el nombre de Dua Lipa ya se rumoreó para la Super Bowl de 2023 y la de 2024 y finalmente los artistas que actuaron fueron Rihanna y Usher respectivamente.