Conciertos gratis de las Fiestas de San Sebastián de los Reyes 2025: cantantes, fechas y horarios

San Sebastián de los Reyes celebrará sus fiestas patronales del 24 al 31 de agosto, fechas entre las que actuarán artistas como Rulo y la Contrabanda, Isabel Aaiún o Pignoise.

San Sebastián de los Reyes, municipio de la Comunidad de Madrid, celebrará sus tradicionales fiestas del 24 al 31 de agosto en honor a su santo patrón: San Sebastián Mártir.

Más allá de las actividades religiosas, habrá hueco para casi 20 conciertos gratuitos a cargo de diversos artistas, tales como DJ Nano y Abel The Kid, Isabel Aaiún, Gonzalo Hermida, Rulo y la Contrabanda, Pignoise o María Parrado. Los espectáculos tendrán lugar en dos recintos distintos: el Auditorio Municipal Adolfo Conde y la Plaza de la Constitución.

Auditorio Municipal Adolfo Conde

El Auditorio Municipal Adolfo Conde acogerá nueve conciertos durante las fiestas de San Sebastián de los Reyes, que darán su pistoletazo de salida a nivel musical con la actuación conjunta de DJ Nano y Abel The Kid. Durante el resto de días, se subirán al mismo escenario Isabel Aaiún —conocida por su canción del verano La potra salvaje—, la sensibilidad de Gonzalo Hermida, la energía de Rulo y la Contrabanda o el pop rock de Pignoise.

Domingo 24: DJ Nano y Abel The Kid a las 23:00

Lunes 25: Isabel Aaiún a las 23:00

Martes 26: Tributo a Leño a las 22:00 / Medina Azahara a las 23:00

Miércoles 27: Álvaro García a las 22:30 / Gonzalo Hermida a las 00:20

Viernes 29: Rulo y la Contrabanda a las 23:00

Sábado 30 de agosto: Pignoise a las 23:00

Domingo 31 de agosto: Drilo Rock a las 19:00

Plaza de la Constitución

El otro escenario de los conciertos de las fiestas de San Sebastián de los Reyes estará ubicado en la Plaza de la Constitución con un amplio cartel de diez artistas inspirados por el flamenco o el pop español. Entre ellos, destaca el nombre de María Parrado, ganadora de La Voz Kids 2014 y voz de la protagonista de Vaiana.