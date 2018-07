Comprueba si eres uno de los ganadores de una copia de Mass Effect: Andromeda para PlayStation 4

Así que si tienes ganas de disfrutar de todo esto, atento a EuroPlay porque vas a poder conseguir una de las copias que Quique Peinado y Kiko Béjar sortean esta semana. ¿Quieres saber cómo disfrutar de este fantástico videojuego? Pues es muy fácil (eso sí, no te olvides de cumplir con las bases legales ).

En EuroPlay seguimos teniendo ¡CONCURSAZOS! Y esta semana vamos a regalar 3 copias de Mass Effect: Andromeda , otro de los videojuegos candidato a ser galardonado como Juego del Año . Y es que sin duda, es una saga que ya es leyenda en el mundo de los players. Aunque hay que recordar que en esta ocasión la línea argumental no tiene mucha relación con la trilogía protagonizada por Shepard, ya que tenemos nuevos protagonistas , nueva historia y, una vez más, una lucha por la salvación de la humanidad, en esta ocasión La Tierra está insalvable y hay que colonizar nuevos planetas, con los conflictos que esto acarrea.

#EuroPlay23 @EuroPlayFM Porque la play 4 y me la acabo de comprar así que no tengo muchos juegos y me vendría muy bien ese juegazo