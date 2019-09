¡Primero gracias por conectarte a Europa FM y a nuestra página web!

Llevo más de 24 años trabajando en la principales cadenas de música de España.

Desde muy niña tenía clarísimo que me quería dedicar a la radio musical. La música forma parte de mi vida de una forma indisoluble y ello me lleva a engancharme a la radio musical sin vuelta atrás. Comencé estudiando Radio y Televisión en Bilbao. El 20 de abril me estrené en Radio Miramar de Bilbao y desde ahí sin pausa. He pasado por varias cadenas nacionales hasta aterrizar en Europa FM como co-presentadora del matinal Ya Te Digo. Y desde hace 6 temporadas comparto contigo El Mejor Pop Rock de los 90 Hoy.

Si me preguntas por la música que me gusta te diré que Iron Maiden, Inxs, Whitesnake, Eric Clapton, Deep Forest, Gwendal… y mi voz femenina favorita es y seguirá siendo Tina Turner. Podría eternizarme hablando de la música que me mola, pero no es el momento.

Como curiosidad te diré que soy una experta en perfumes y puedo irme hasta la otra punta del planeta para buscar la nota olfativa perfecta, ¡y no exagero!.

¡Ahora a disfrutar de Europa FM, un placer!