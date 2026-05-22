Quién puede entrar en La Casita de Bad Bunny y cómo conseguir entradas

Bad Bunny actuando sobre La Casita durante la actuación de medio tiempo de la Super Bowl | Getty

Durante su residencia de conciertos en Puerto Rico No me quiero ir de aquí, Bad Bunny introdujo un elemento escénico que se ha convertido en todo un símbolo: La Casita.

Al comenzar la gira DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour pudimos comprobar que esa estructura iba a seguir presente en todos sus conciertos, sirviendo como escenario secundario de su show.

Concretamente, La Casita es utilizada como un espacio que hace referencia a las típicas casas de un barrio de Puerto Rico, pero también como una zona VIP en la que se reúnen y bailan artistas famosos. De esta forma, tanto durante la residencia en Puerto Rico como en los conciertos de América, Oceanía y Asia, pudimos ver a celebridades como Penélope Cruz, Karol G, Lola Índigo, Ricky Martin, Luis Fonsi o Kylian Mbappé disfrutar del concierto desde esa estructura.

Esto mismo es lo que se espera que ocurra en los conciertos de Barcelona y Madrid de los meses de mayo y junio. El puertorriqueño inicia la fase europea de su gira este viernes 22 de mayo en el Estadi Olímpic, donde actuará dos noches seguidas, y el sábado 30 de mayo llega a Madrid para establecer una residencia de 10 fechas.

¿A quién podremos ver en La Casita? ¿Pueden entrar fans o solo invitados famosos? A continuación te contamos todo sobre La Casita de Bad Bunny.

¿Quién puede entrar en La Casita?

Si te planteas si hay alguna forma de entrar en La Casita de Bad Bunny, la respuesta es sí aunque es algo complicado. No existe un tipo de entrada que permita el acceso a La Casita, la única forma es ser seleccionado por la organización.

Al parecer, durante algunos de los shows, la producción está pendiente de los fans con el objetivo de elegir a un seguidor o grupo de seguidores que puedan vivir este momento único junto a Bad Bunny. Generalmente, suelen elegir a personas que estén disfrutando del concierto, que estén en grupos pequeños y que estén en la zona trasera de la pista o junto a la barrera de La Casita.

La realidad es que las posibilidades de entrar en La Casita son bajas ya que su capacidad es limitada. Según un artículo de AD, entrarían 30 personas en el interior, 15 en el balcón y hasta un máximo de 20 personas en el techo en caso de utilizarse.

Los que seguro estarán cerca son las personas que hayan comprado el Paquete VIP4 - Entrada Anticipada que tiene un precio de 292,80 euros. 80 euros.

"Creo que lo que más cosa me da son los VIPS", contó en una entrevista en Billboard. "Siempre es como que es raro y el faranduleo. ¿Cómo yo puedo convertir ese faranduleo en algo divertido, en algo interactivo, en algo cool? Y dije: 'Pues el VIP va a ser el Stage B, que va a ser La Casita del disco, la casita de Jacobo, la casita del cortometraje, con su cocina, con su sofá, con todo'", añadió. "Va a ser este partyde marquesina. La gente va a estar allí, va a ser como parte del show, van a disfrutar, voy a compartir con ellos".

Famosos que han estado en La Casita

La Casita ha sido un punto de reunión de grandes artistas y personalidades de perfiles de lo más dispares, pudiendo encontrar desde actores y cantantes hasta futbolistas e influencers.

Entre ellos, destacan los actores Pedro Pascal, Salma Hayek, Javier Bardem, Ana de Armas o Penélope Cruz, siendo seleccionada esta última para gritar el mítico ¡Acho, PR es otra cosa!.

En el ámbito musical, se han visto por la casita a cantantes como Karol G, Ricky Martin, Feid, Cardi B, Lola Índigo o Quevedo, sobre quien se rumorea que será un invitado especial en alguno de los shows de España, igual que sobre Rosalía.

Además, se han podido ver deportistas como Kylian Mbappé y LeBron James.

Qué es exactamente La Casita de Bad Bunny

La Casita de Bad Bunny es una réplica de una casa típica puertorriqueña que combina el rosa con el amarillo, potenciando aún más la reivindicación de lo latino que Bad Bunny realiza en sus conciertos.

El objetivo de incluir este escenario en sus shows es crear un espacio cercano e íntimo, para muchos también cotidiano, que contraste con la magnitud del escenario principal.

En este espacio más cercano con su público, Bad Bunny interpreta versiones acústicas de sus temas, comparte momentos únicos con sus fans y se reúne con invitados especiales.

Qué significa La Casita de Bad Bunny

La finalidad principal de La Casita, al igual que el resto de la escenografía de sus shows, es transmitir y enaltecer la identidad del país natal de Bad Bunny: Puerto Rico.

Asimismo, funciona como un elemento simple para acercar un pedacito de la cultura latina al público internacional, promocionándola no solo mediante la música y el baile, sino mediante la escenografía.

De esta forma, La Casita siempre estará presente en el imaginario colectivo de lo que es Puerto Rico para el mundo.

Además, paralelamente, al ser un lugar al que solo tiene acceso un grupo privilegiado de fans, se resignifica un espacio que en origen era una casa humilde y se convierte en un lugar exclusivo y único.

Por qué ha sido polémica La Casita de Bad Bunny

La primera vez que pudimos ver La Casita fue en los conciertos de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico. La idea de incluirla en los shows del Choli (Coliseo de Puerto Rico) era transmitir la nostalgia y el orgullo por la identidad puertorriqueña.

Su diseñadora es Mayna Magruder Ortiz y Rafael Pérez Rodríguez se encargó de ejecutarla. El diseño es una imitación de una vivienda real de Humacao (Puerto Rico), la cual aparece en el cortometraje DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Tras su primera aparición y el cariño que la audiencia le cogió a La Casita, Bad Bunny decidió añadirla en los conciertos de su gira, reafirmando su valor como elemento de la identidad boricua y que está dejando su huella incluso en escenarios internacionales.

No obstante, La Casita también se ha enfrentado a una polémica, debido a una demanda presentada por el propietario de la casa original, Román Carrasco Delgado, que dijo que solo autorizó la réplica de La Casita para el corto, pero no que se usase en los conciertos.