¿Quiénes serán los invitados de Bad Bunny en España? Repasamos los artistas que se han sumado a los conciertos de la gira

Este miércoles Bad Bunny desembarcaba en olor de multitudes en Barcelona, primera parada de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour por España, donde ofrecerá 12 conciertos, dos en el Estadi Olimpic de la Ciudad Condal y 10 en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

De momento, se sabe que La Casita, el escenario secundario de sus conciertos diseñado como una réplica exacta de una vivienda tradicional puertorriqueña y que el boricua llena de celebridades, ya está montado en el Palau Sant Jordi. Lo que no se sabe es quién será invitado a disfrutar del espectáculo desde ahí, aunque las apuestas para los primeros conciertos apuntan a que los futbolistas del Barça serán algunos de los huéspedes de honor.

Pero además de esa, hay otras incógnitas alrededor de los shows que Benito Antonio dará en nuestro país. Y con la que más se ha especulado es sobre quiénes serán los artistas invitados en los conciertos.

Hasta ahora, la regla es que esas estrellas de la música solo aparecen a partir del segundo concierto —el primero es Bad Bunny 100%— y que esas estrellas tienen mucho que ver con el lugar donde está: Jhayco en Puerto Rico, Julieta Venegas en México, Karol G en Colombia, Cazzu en Argentina...

En Barcelona, las casas de apuestas juegan fuerte por la presencia de Rosalía para cantar su colaboración La noche de anoche. En Madrid, parece más que probable que Quevedo aparezca en alguna de las citas pues el nuevo disco del canario guarda similitudes inspiracionales con DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Y aunque la sorpresa forma parte del atractivo de los conciertos de la gran estrella de la música que es Bad bunny, aquí hacemos un repaso de todos los artistas que hasta ahora se han sumado a la gira por si encontramos alguna pista:

Romeo Santos

Fue en el segundo —cómo no podía ser de otra manera— concierto que Benito Antonio ofreció en Santo Domingo el 22 de noviembre de 2025, cuando el rey de la bachata acompañó al rey del género urbano. Con Romeo Santos interpretó, casi al final del show y a ritmo de bachata, BOKeTE, lo que hizo las delicias del público.

Jhayco

El puertorriqueño Jhayco ha sido es uno de los colaboradores habituales de Bad Bunny y juntos han firmado algunos de grandes hits del reguetón. En Costa Rica, el Conejo Malo le subió al escenario la segunda noche de conciertos y juntos interpretaron esos éxitos: DÁKITI, Tarot, No me conoce y Cómo se siente.

Feid

El 11 de diciembre de 2025 la gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS completó su segunda noche en Ciudad de México con un invitado especial, Feid. A dúo cantaron su colaboración PERRO NEGRO, una de las canciones exclusivas que solo canta en un concierto de la gira, pero también otros éxitos del colombiano como CHORRITO PA LAS ANIMAS, ALAKRAN, Castigo y Classy 101.

Grupo Frontera

En la cuarta de las ocho noches de conciertos de Bad Bunny en Ciudad de México, el cantante contó con la colaboración de uno de los grupos más famosos de ese país, Grupo Frontera, y juntos cantaron su colaboración Un x100to.

Bomba Stereo

Ojitos lindos fue la famosa colaboración que la banda colombiana realizó con el cantante puertorriqueño y la segunda noche de su show en México aparecieron en escena Bomba Stereo para hacer las delicias de sus fans.

El 23 de enero, rompiendo su regla del segundo concierto, volvieron a aparecer en la gira, esta vez en casa, en Medellín, Colombia, para cantar ese mismo tema.

Julieta Venegas

Una emocionada y entusiasmada Julieta Venegas fue la artista invitada la sexta noche en la residencia del puertorriqueño en México. La cantautora mexicana cantó junto al boricua Lo siento BB y Ojitos lindos, además de una versión de su canción Lento.

Natanael Cano

El cantante mexicano compartió escenario con Bad Bunny en el último de sus conciertos en México, el pasado 21 de diciembre. Juntos cantaron su éxito conjunto Soy el Diablo, otra de las canciones exclusivas.

J Balvin

En el show final de México se vivió una de esas noches históricas cuando al escenario se subió el colombiano J Balvin. Aunque los dos músicos han trabajado juntos en muchas ocasiones, llevaban distanciados —enfadados— desde 2023 y sobre el escenario del Estadio GNP Seguros de Ciudad de México firmaron la paz. El público vibró al ritmo de sus colaboraciones: La canción, Qué pretendes, Si tu novio te deja sola y I Like It.

Becky G

El pasado 10 de enero, en el segundo concierto que ofreció en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, fue Becky G la estrella que acompañó a Bad Bunny. ¿Y qué cantaron? Pues el gran hit que fue su colaboración Mayores —otra de las canciones exclusivas— y ella además versionó MAMIII, su exitazo con Karol G.

Jowell & Randy

El dúo puertorriqueño primero apareció en la residencia de Puerto Rico junto a Ñengo Flow para interpretar su colaboración a cuatro Safaera. Esa misma canción la interpretaron en el escenario de Santiago de Chile en el tercer concierto que Bad Bunny dio en este país. Pero además se añadió al repertorio Fuera del planeta, Hey Mister, Bonita y Dale pa'l piso, de Jowell & Randy, y dos clásicas canciones del género como Salgo Pa' la Calle y Siente el boom.

Además, Jowell & Randy también formaron parte del show histórico que protagonizó Benito Antonio en Tokio, donde actuó el pasado 7 de marzo.

Ñengo Flow

Otro de sus compañeros de carrera y género, Ñengo Flow, ha sido invitado por el artista a dos de sus conciertos. En Puerto Rico, junto a Jowell & Randy, para dar vida a Safaera, y en Lima, Perú, donde además de esta cantaron Qué malo y Cuando Me dirá.

Arcángel

En numerosas ocasiones Bad Bunny ha formado dúo con el músico estadounidense Arcángel y en el segundo concierto que dio en Medellín, en Colombia, este fue su estrella invitada. Juntos cantaron todas sus colaboraciones, entre ellas Me acostumbré, Tú no vive así, La Jumpa, Pa que la pases bien, Ganas de ti, Flow violento y Gata oficial.

Karol G

Estando en Medellín, estaba claro que no podía faltar a la cita. Karol G fue la invitada en la tercera noche del cantante en Colombia y versionaron su colaboración Ahora me llama, además de cantar LATINA FOREVA y Si antes te hubiera conocido de la colombiana.

Mora

El cantante y productor puertorriqoeño Mora fue el primer invitado de Bad Bunny en Argentina. Juntos cantaron su colaboración Una vez.

Khea, Duki y Cazzu

El Estadio Monumental de River Plate en Buenos Aires se vino abajo cuando los tres famosos cantantes argentinos salieron al escenario a cantar su colaboración Loca.

Además, Cazzu volvió para versionar su canción Con otra.

Eladio Carrión

La tercera noche en Buenos Aires también tuvo un invitado internacional, el puertorriqueño Eladio Carrión. Juntos interpretaron tres de sus colaboraciones: THUNDER Y LIGHTNING —como canción exclusiva—, Kemba Walker y Coco Chanel.

RaiNao

Durante la residencia del Conejo Malo en Puerto Rico, su compatriota, la cantautora RaiNao, le acompañó durante varias noches para cantar Perfumito Nuevo, canción que alcanzó el número 1 en la lista Latin Airplay de BillBoard.

Repitieron experiencia durante la parada de la gira en Sao Paulo, Brasil, en su segundo concierto.