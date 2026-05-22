Primer concierto de Bad Bunny en Barcelona: cómo llegar, horario, accesos y setlist
Bad Bunny aterriza este viernes en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona como parte de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, con la que celebrará un total de 12 conciertos en España. En este artículo, recopilamos toda la información práctica sobre este primer show.
¿Qué canciones cantará Bad Bunny en Madrid y Barcelona?
Ya está todo preparado para la llegada de Bad Bunny a España con su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. Tras su paso por América, Oceanía y Asia, el puertorriqueño inicia su visita a Europa con dos conciertos en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, los días 22 y 23 de mayo.
Si tienes entradas para el concierto de este viernes, entonces este artículo te interesa. A continuación, repasamos toda la información práctica sobre el evento para que sepas cómo llegar al estadio, a qué hora empieza el show o qué canciones forman parte del repertorio.
Cómo llegar al Estadi Olímpic Lluís Companys
Hay muchas formas de llegar al Estadi Olímpic Lluís Companys sin utilizar el coche:
- Andando. Desde Plaza España se tardan 20 minutos en llegar al recinto a pie y utilizando las escaleras mecánicas.
- Metro. La parada más cercana al estadio es Plaza España (L1 y L5).
- Autobús. Hay tres buses que suben desde Plaza España y hasta el Estadi Olímpic: el 13, el 55 y el 150.
- Tren (FGC). El tren llega hasta Plaza España.
- Bicicleta. Desde Plaza España se puede subir al estadio en bici. En los alrededores hay muchos aparcamientos para este medio de transporte, así como paradas de Bicing.
Cómo aparcar en los alrededores
Según informa la organización, los coches particulares no pueden acceder a Montjuïc "si no han adquirido previamente una reserva de estacionamiento" por restricciones de movilidad. Las plazas ya están agotadas. Por tanto, se recomienda acudir al Estadi Olímpic Lluís Companys en transporte público para evitar tráfico y contaminación. Sin embargo, hay otras opciones de aparcamiento: Parking BSM Rius i Taulet, Parking Av. Mistral y Parking Plaza.
Horario y duración del concierto
El concierto de Bad Bunny en Barcelona comienza a las 20:00 horas. Antes, a las 19:00 horas, el grupo puertorriqueño Chuwi actuará como telonero. Las puertas del recinto se abren a las 17:00 horas.
La duración de cada concierto de Bad Bunny es diferente, pero suele prolongarse durante dos horas y media o dos horas y 50 minutos. Por tanto, el concierto debería terminar antes de las 23:00 horas.
Recuerda que los menores de 16 años deben ir acompañados de un adulto responsable junto a la autorización de la madre, el padre o el tutor legal. Puedes rellenar el formulario de acceso de menores en este enlace.
Accesos
Cada tipo de entrada debe entrar por un acceso al estadio diferente:
- Pista - Acceso entre INEFC y Piscines Picornell
- PMR - Av. Estadi (Puerta Marató)
- Vip Lounge - Puerta 1
- Silver Premium (105-106-107) - Puerta 1
- Silver Premium (114-115) - Puerta 4
- Early Golden/Early Pista - Puerta 4
- Gold Premium - Puerta 4
- Pit 'A' + 'B' - Puerta Front Stage
- Gold Circle - Puerta Front Stage
- Los Vecinos - Puerta Front Stage
Setlist de Bad Bunny con 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour'
Cada concierto de Bad Bunny es único y el repertorio puede variar entre fechas por posibles sorpresas o artistas invitados. Sin embargo, la gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour tiene varias canciones fijas:
- LA MuDANZA
- Callaíta
- PIToRRO DE COCO
- WELTiTA
- TURiSTA
- BAILE INoLVIDABLE
- NUEVAYoL
- VeLDÁ
- Tití me preguntó
- Neverita
- Si veo a tu mamá
- VOY A LLeVARTE PA PR
- Me porto bonito
- No me conoce
- Bichiyal
- Yo perreo sola
- Efecto
- Safaera
- Diles
- MONACO
- Play Video
- CAFé CON RON
- Ábreme paso (cover de Los Pleneros de la Cresta)
- Ojitos lindos
- Play Video
- La canción
- KLOuFRENS
- BOKeTE
- Play Video
- DÁKITI
- El apagón
- DtMF
- EoO
Todas las fechas de conciertos de Bad Bunny en España
- Viernes, 22 de mayo de 2026 — Barcelona — Estadi Olímpic Lluís Companys
- Sábado, 23 de mayo de 2026 — Barcelona — Estadi Olímpic Lluís Companys
- Sábado, 30 de mayo de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Domingo, 31 de mayo de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Martes, 2 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Miércoles, 3 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Sábado, 6 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Domingo, 7 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Miércoles, 10 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Jueves, 11 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Domingo, 14 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Viernes, 15 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano