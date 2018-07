Así de bien lo pasamos en el fiestón del II Aniversario de Insomnia RadioShow

Cóctel de bienvenida, invitados de lujo, música en directo... El evento de celebración del II #InsomniAniversario de Europa FM ha sido todo un éxito. Wally López brilló en cabina, donde pinchó en directo para unos pocos en el club 'The Culture' y para todos en las ondas. "Estaba desilusionado, desenamorado de la radio y me he vuelto a enamorar gracias a Europa FM", comentaba Wally Lopez. ¡Aquí tienes el vídeo para comprobar lo bien que lo pasamos! ¡Dale al play!

Hace dos años nacía Insomnia RadioShow en EuropaFM, un programa de música electrónica dirigido por Wally Lopez que pretende acompañar a todos aquellos que no puedan dormir y quieran pasar un buen rato escuchando la mejor música electrónica.

"Cada noche hay un montón de gente que está siguiendo el programa y que nos escriben en las redes y estamos haciendo algo bonito y que la gente lo disfruta y eso es una maravilla", comentaba Wally Lopez sobre el éxito de Insomnia.

Juan Sánchez, Rocío Santos y Tony Loarces, nuestros locutores estrella, no quisieron perderse la fiesta y se pasaron por el local a felicitar a Wally Lopez por estos dos años de éxito en las ondas. "Estar alrededor de un sitio donde más o menos lo controlas todo, también estoy rodeado de amigos y de compañeros de radio, que os agradezco un montón que estéis aquí y eso lo hará todo más fácil", explicaba Lopez.

El radiodj se mostraba agradecido por oportunidad que tuvo hace ya dos años. "Estaba desilusionado, desenamorado de la radio y me he vuelto a enamorar gracias a Europa FM. El intentar hacer cosas diferentes siempre me ha gustado y que me den la oportunidad en Europa FM de hacer un programa exactamente como a mi me gustaría hacer y como lo hago es lo que más me emociona", añadía Wally Lopez.

"La clave del éxito es formar una marca,y hacer un programa para el público, no para el locutor", comentaba Sara Gil, co-presentadora de Ponte A Prueba, quien además conectó en directo desde la sala con su programa. ¡Un evento así no puede pasar desapercibido!

Además, contamos con la especial asistencia de los 40 ganadores del sorteo de una invitación de Europa FM. Como siempre, nuestros oyentes dieron lo mejor de sí mismos en 'The Culture Club' y felicitaron a Wally por el increíble programa que dirige.

"Está pasando algo que todavía no sé definir, todo a través de Insomnia y alrededor de Insomnia que me hace muy feliz y eso es lo más guay de estos dos años". Y nosotros que nos alegramos ¡Gracias por estos dos años sin dormir Wally!