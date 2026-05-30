Todas las actuaciones de la Gala 7 de 'Tu cara me suena 13': de Martín Savi a J Kbello

Martín Savi imita a Adele en la Gala 7 de 'Tu cara me suena 13' | Atresmedia

Adele, El Rey León, Carmen Sevilla... La séptima gala de Tu cara me suena 13 ha estado llena de grandes imitaciones que confirman el gran nivel de los concursantes.

La edición de Tu cara me suena de este 2026 llega a la mitad del concurso tras la Gala 7. Este viernes 29 de mayo, los espectadores de Antena 3 han disfrutado de una nueva tanda de imitaciones donde Sole Giménez ha imitado a Mari Trini, María Parrado a Ariana Grande, Jesulín de Ubrique a Rafa Sánchez o Leonor Lavado a Spagna.

A continuación, repasamos todas las actuaciones de los nueve concursantes según la clasificación de la gala (sin olvidarnos del invitado de la noche, Pablo Rivero).

1. Martín Savi - 'Rolling in the Deep' de Adele

Martín Savi ha arrasado con la máxima nota posible: 24 puntos (12 del jurado y 12 del público). El argentino ha conseguido parecerse a Adele cantando su éxito Rolling in the Deep (2010). Es la primera vez que el concursante se proclama ganador de una gala de Tu cara me suena.

Apoteósico: Martín Savi impacta como Adele con ‘Rolling in the deep’ | José Irún

2. Cristina Castaño - 'Lela' de Dulce Pontes

Cristina Castaño sigue defendiendo su tercer puesto en la clasificación general con una gran imitación de Dulce Pontes cantando Lela (1996). Al final, ha quedado segunda en la Gala 7 con 22 puntos (11 del jurado y 11 del público).

El gallego vuelve a Tu cara me suena: Cristina Castaño emociona cantando ‘Lela’ de Dulce Pontes | José Irún

3. Aníbal Gómez - 'Volver, volver' de Vicente Fernández

En esta gala, Aníbal Gómez ha conseguido su mejor resultado en Tu cara me suena al cantar Volver, volver (1972) de Vicente Fernández. El humorista ha sumado un total de 19 puntos (10 del jurado y 9 del público).

¡Piel de gallina! Aníbal Gómez demuestra un potencial vocal con ‘Volver, volver’ de Vicente Fernández | José Irún

4. J Kbello con Dianne Kaye - 'Siento un nuevo amor en mí' de Simba y Nala (Musical 'El Rey León')

J Kbello ha cumplido un sueño al recrear una escena del musical de El Rey León. El gaditano ha podido imitar a Simba cantando Siento un nuevo amor en mí con Dianna Kaye, la actriz que interpreta a Nala en el musical. Su buen hacer les ha situado cuartos en la clasificación de la noche con 18 puntos (8 del jurado y 10 del público).

Momento mágico: J Kbello recrea el Musical ‘El Rey León’ en el plató de Tu cara me suena | José Irún

5. Sole Giménez - 'Yo no soy esa' de Mari Trini

Sole Giménez se ha metido en la piel de Mari Trini al ritmo de Yo no soy esa (1971) y ha quedado quinta con 15 puntos (9 del jurado y 6 del público).

¡Qué elegancia! Sole Giménez revive a Mari Trini con ‘Yo no soy esa’ | José Irún

6. María Parrado - '7 Rings' de Ariana Grande

Después de ganar con Rosalía, María Parrado cae hasta la sexta posición al imitar a Ariana Grande con 7 Rings (2019), una actuación que le ha valido 14 puntos (6 del jurado y 8 del público).

María Parrado llena el escenario de Tu cara me suena de actitud con ‘7 rings’ de Ariana Grande | José Irún

7. Paula Koops - 'Será el amor' de Carmen Sevilla

Paula Koops ha conseguido la misma nota que María Parrado: 14 puntos (7 del jurado y 7 del público). La joven artista ha imitado a Carmen Sevilla con Será el amor (1960).

¡Más clásica que nunca! Paula Koops sorprende como Carmen Sevilla en ‘Tu cara me suena’ | José Irún

8. Jesulín de Ubrique - 'Vuelve el amor' de Rafa Sánchez (La Unión)

Tras quedar último en la Gala 6, Jesulín de Ubrique tampoco ha convencido con su imitación de Rafa Sánchez (La Unión) con Vuelve el amor (2002). En total, se ha llevado 10 puntos (5 del jurado y 5 del público).

Jesulín de Ubrique y Rafa de La Unión llenan el plató de recuerdos con ‘Vuelve el amor’ | antena3.com

9. Leonor Lavado - 'Call Me' de Spagna

Leonor Lavado estaba en racha... hasta este viernes. La humorista ha quedado última por cuarta vez en Tu cara me suena 13 con su imitación de la italiana Spagna cantando Call Me (1987). Solo ha cosechado 8 puntos (4 del jurado y 4 del público).

¿Quién se resistiría a una llamada suya? Leonor Lavado abre la gala como Spagna con ‘Call me’ | José Irún

Invitado: Pablo Rivero - 'Girls & Boys' de Damon Albarn (Blur)

La séptima gala de Tu cara me suena ha contado con el actor Pablo Rivero como invitado para imitar a Damon Albarn, del grupo Blur, con la canción Girls & Boys (1994).