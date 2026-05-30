¿Quién ganó ayer 'Tu cara me suena 13'? Así está la clasificación tras la Gala 7

Manel Fuentes y el jurado de 'Tu cara me suena 13' en la Gala 7 | Atresmedia

Tu cara me suena sigue demostrando por qué es el programa más visto de los viernes con una Gala 7 repleta de grandes imitaciones, como las de Aníbal Gómez (Vicente Fernández), J Kbello (Simba), María Parrado (Ariana Grande) o Paula Koops (Carmen Sevilla).

La victoria, entre Martín Savi y Cristina Castaño

Los dos concursantes con mayor puntuación de la noche han sido Martín Savi (Adele) y Cristina Castaño (Dulce Pontes). Al final, el argentino se ha proclamado ganador con la máxima nota posible: 24 puntos. Los cuatro miembros del jurado le han otorgado el 12, algo que también ha hecho el público.

"Lo de hoy te tiene que enseñar muchas cosas", le ha dicho Àngel Llàcer durante las puntuaciones. Los obstáculos nos ponen en marcha, y cuando te pones en marcha, mira lo que consigues: una unanimidad de doces. Eso tiene que ser una lección de vida que te tienes que llevar hoy. Sé que estás enfermo, que tienes bronquitis, pero te felicito porque eres bestial", ha añadido el presidente del jurado.

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Martín Savi ha donado los 3.000 euros del premio a la Asociación Española Contra el Cáncer en la Región de Murcia: "Yo no pude conocer a mis abuelos, solo a uno. La mayoría se murieron de cáncer. Murcia fue el primer lugar donde canté acá en España y sé que todos los murcianos me quieren mucho, así que esto va para ustedes".

Clasificación de la Gala 7

1. Martín Savi - 24 puntos (12 del jurado, 12 del público)

2. Cristina Castaño - 22 (11 del jurado, 11 del público)

3. Aníbal Gómez - 19 (10 del jurado, 9 del público)

4. J Kbello - 18 (8 del jurado, 10 del público)

5. Sole Giménez - 15 (9 del jurado, 6 del público)

6. María Parrado - 14 (6 del jurado, 8 del público)

7. Paula Koops - 14 (7 del jurado, 7 del público)

8. Jesulín de Ubrique - 10 (5 del jurado, 5 del público)

9. Leonor Lavado - 8 (4 del jurado, 4 del público)

Clasificación general

Tras la séptima gala, María Parrado pierde el liderato y J Kbello escala a la primera posición con solo un punto de diferencia. En la parte baja, Aníbal Gómez supera a Jesulín de Ubrique y se coloca en el séptimo lugar.

1. J Kbello - 141 puntos

2. María Parrado - 140

3. Cristina Castaño - 137

4. Martín Savi - 125

5. Paula Koops - 110

6. Sole Giménez - 108

7. Aníbal Gómez - 89

8. Jesulín de Ubrique - 87

9. Leonor Lavado - 71

A quién imitarán en la Gala 8

Esta semana, el pulsador ha estado especialmente divertido. Ha sido la primera vez que ha aparecido la casilla 'Trae a tu mascota'. Le ha salido a Paula Koops, que se ha puesto eufórica por poder llevar al programa a su perra Trufa. Sin embargo, a Cristina Castaño le ha salido el 'Te lo robo' y finalmente será ella quien imite a Cher con su chiguagua Sally. Además, Aníbal Gómez y María Parrado tendrán que invitar a un amigo cada uno.