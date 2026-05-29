¿Qué pueblo merece llevarse el premio de la semana en Pueblos especiales? ¡VOTA!

Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746

¡Nueva semana de concurso en Cuerpos especiales!

Cinco pueblos se enfrentan por hacerse con el título del ganador en la encuesta de Pueblos especiales y conseguir que su embajador rural se lleve el kit del programa.

El objetivo de los candidatos, más allá del premio que esta vez podría tener fines benéficos, es colocar su nombre en esta selección rural y ofrecer a los oyentes de Europa FM una visión diferente de la vida de pueblo.

Andorra (Teruel), Robledo de Chavela (Comunidad de Madrid), Vega de Magaz (León), La Roda (Albacete) y Marcilla (Navarra) son los candidatos de la semana y a los cinco les sobran razones para ganar.

Andorra La Buena —Eva y Nacho la bautizaron así— puede presumir de sus fiestas. Robledo de Chavela es como el Valle encantado en el que vivía Piecito. Vega de Magaz se transforma en fechas señaladas como la concentración de motos en verano o el festival Liebre Rock. La Roda no tiene más que decir que miguelitos para que todo el mundo sitúe la localidad en el mapa. Y Marcilla es famosa mundialmente por su campeonato mundial.

Todos podrían ganar pero solo uno puede hacerlo. ¿Con cuál te quedas tú?

Vota en la encuesta de Pueblos especiales y conéctate el lunes 1 de junio a la radio para descubrir al pueblo ganador. También podrás participar y presentar tu pueblo a concurso mandando un mensaje al 619 441 746.