¿Qué pueblo merece llevarse el premio de la semana en Pueblos especiales? ¡VOTA!
¡Ha llegado el momento de votar! La nueva encuesta de Cuerpos especiales ya está abierta y desde ya mismo puedes elegir al pueblo ganador de la semana. ¿Cuál se merece la victoria? Vota y elige entre Andorra, Robledo de Chavela, Vega de Magaz, La Roda y Marcilla.
Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746
¡Nueva semana de concurso en Cuerpos especiales!
Cinco pueblos se enfrentan por hacerse con el título del ganador en la encuesta de Pueblos especiales y conseguir que su embajador rural se lleve el kit del programa.
El objetivo de los candidatos, más allá del premio que esta vez podría tener fines benéficos, es colocar su nombre en esta selección rural y ofrecer a los oyentes de Europa FM una visión diferente de la vida de pueblo.
Andorra (Teruel), Robledo de Chavela (Comunidad de Madrid), Vega de Magaz (León), La Roda (Albacete) y Marcilla (Navarra) son los candidatos de la semana y a los cinco les sobran razones para ganar.
Andorra La Buena —Eva y Nacho la bautizaron así— puede presumir de sus fiestas. Robledo de Chavela es como el Valle encantado en el que vivía Piecito. Vega de Magaz se transforma en fechas señaladas como la concentración de motos en verano o el festival Liebre Rock. La Roda no tiene más que decir que miguelitos para que todo el mundo sitúe la localidad en el mapa. Y Marcilla es famosa mundialmente por su campeonato mundial.
Todos podrían ganar pero solo uno puede hacerlo. ¿Con cuál te quedas tú?
Vota en la encuesta de Pueblos especiales y conéctate el lunes 1 de junio a la radio para descubrir al pueblo ganador. También podrás participar y presentar tu pueblo a concurso mandando un mensaje al 619 441 746.
¿Qué pueblo merece llevarse el premio de la semana?
- 1
Vega de Magaz (León)
Población - 60 habitantes en invierno | Reclamo - la vida de pueblo y las actividades que hacen en comunidad | Otras cosas típicas - la concentración de motos en verano, la exhibición de coches clásicas, el festival de rock Liebre Rock, la carrera del bollo para los niños con un bollo de la panadería de José Luis como premio y ostentar el honor de ser el único sitio donde puedes ver a un vegano comer carne (mucha y buena).
- 2
Marcilla (Navarra)
Población - 2.400 habitantes | Reclamo - el campeonato mundial de lanzamiento de azada o rabiosa | Otras cosas típicas - su posición estratégica para ver el eclipse solar de agosto y los motes, como el vendeajos.
- 3
La Roda (Albacete)
Población - 15.643 habitantes | Reclamo - los miguelitos | Otras cosas típicas - las fiestas que duran nueve días, el Festival de los Sentidos con conciertos, concursos de tapas y más y también los motes de los vecinos.
- 4
Robledo de Chavela (Comunidad de Madrid)
Población - 4.800 habitantes | Reclamo - es como el Valle encantado en el que vivía Piecito | Otras cosas típicas - el complejo de comunicaciones Madrid Deep Space Communications Complex, una iglesia medieval con ocho velas y dragones pintados en su interior, los motes de sus vecinos y su beef con la gente de Valdemaqueda.
- 5
Andorra (Teruel)
Población - 7.000 habitantes | Reclamo - las fiestas de San Macario en septiembre y la fiesta de Los Íberos en noviembre | Otras cosas típicas - la iglesia, los motes y la hora del vermú.