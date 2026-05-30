Setlist de Bad Bunny en Madrid: las canciones de sus conciertos con la gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'

Se acabó la espera: Bad Bunny ya está en Madrid para actuar en el Riyadh Air Metropolitano con su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour tras su paso por Barcelona. Ahora, el puertorriqueño comienza una residencia de conciertos en la capital española con diez fechas: los días 30 y 31 de mayo y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio.

Su espectáculo celebra las raíces de Puerto Rico apostando por el reguetón y la sala durante 32 canciones fijas, entre las que destacan temas de su último disco —como BAILE INoLVIDABLE, NUEVAYoL, DtMF o EoO— y éxitos anteriores —como Callaita, Tití me preguntó o La canción—.

Sin embargo, más allá del repertorio fijo, Bad Bunny siempre interpreta una canción exclusiva para cada concierto. En Barcelona fueron La santa y Triste. A esto hay que sumarle la gran sorpresa de cada noche: el artista invitado. En la capital catalana, el puertorriqueño actuó con Bad Gyal y Bryant Myers.

Orden de canciones del 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour'

Este fue el setlist de Bad Bunny para su primer concierto en Barcelona del viernes 22 de mayo, que será prácticamente idéntico en Madrid:

Escenario principal

LA MuDANZA

Callaita

Bamboleo

PIToRRO DE COCO

WELTiTA (con Chuwi)

(con Chuwi) TURiSTA

BAILE INoLVIDABLE

NUEVAYoL

La Casita

VeLDÁ

Tití me preguntó

Neverita

Si veo a tu mamá

VOY A LLeVARTE PA PR

Me porto bonito

No me conoce

Bichiyal

Yo perreo sola

Safaera

Diles

MÓNACO

La santa (canción exclusiva)

(canción exclusiva) CAFé CON RON

Ábreme paso

Escenario principal