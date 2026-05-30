Setlist de Bad Bunny en Madrid: las canciones de sus conciertos con la gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'
Bad Bunny llega a Madrid para sus diez conciertos en el Metropolitano con su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. El puertorriqueño comienza así una residencia en la capital que terminará el 15 de junio. Hasta entonces, se espera que un total de 500.000 personas disfruten de éxitos como NUEVAYoL o Tití me preguntó.
Las canciones exclusivas de todos los conciertos de Bad Bunny
Mapa del Metropolitano para los conciertos de Bad Bunny en Madrid
Se acabó la espera: Bad Bunny ya está en Madrid para actuar en el Riyadh Air Metropolitano con su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour tras su paso por Barcelona. Ahora, el puertorriqueño comienza una residencia de conciertos en la capital española con diez fechas: los días 30 y 31 de mayo y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio.
Su espectáculo celebra las raíces de Puerto Rico apostando por el reguetón y la sala durante 32 canciones fijas, entre las que destacan temas de su último disco —como BAILE INoLVIDABLE, NUEVAYoL, DtMF o EoO— y éxitos anteriores —como Callaita, Tití me preguntó o La canción—.
Sin embargo, más allá del repertorio fijo, Bad Bunny siempre interpreta una canción exclusiva para cada concierto. En Barcelona fueron La santa y Triste. A esto hay que sumarle la gran sorpresa de cada noche: el artista invitado. En la capital catalana, el puertorriqueño actuó con Bad Gyal y Bryant Myers.
Orden de canciones del 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour'
Este fue el setlist de Bad Bunny para su primer concierto en Barcelona del viernes 22 de mayo, que será prácticamente idéntico en Madrid:
Escenario principal
- LA MuDANZA
- Callaita
- Bamboleo
- PIToRRO DE COCO
- WELTiTA (con Chuwi)
- TURiSTA
- BAILE INoLVIDABLE
- NUEVAYoL
La Casita
- VeLDÁ
- Tití me preguntó
- Neverita
- Si veo a tu mamá
- VOY A LLeVARTE PA PR
- Me porto bonito
- No me conoce
- Bichiyal
- Yo perreo sola
- Safaera
- Diles
- MÓNACO
- La santa (canción exclusiva)
- CAFé CON RON
- Ábreme paso
Escenario principal
- Ojitos lindos
- La canción
- KLOuFRENS
- Moscow Mule
- DÁKITI
- Yonaguni
- El apagón
- DtMF
- EoO