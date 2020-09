Insomnia Radioshow - Especial tributo a Erick Morillo: "Tienes que hacer que la gente te recuerde"

Wally Lopez rinde homenaje a Erick Morillo con una sesión especial de Insomnia Radioshow, en la que nos ha hablado de las luces y sombras en la carrera del mítico DJ y productor, autor del hit mundial 'I like to move it', y de cómo fue "una fuente de inspiración" para él. Pero donde también hemos podido disfrutar de su música a través de una selección de lo mejor de sus Subliminal Sessions.y

Entre las anécdotas que Wally Lopez atesora junto a Morillo, destaca el papel clave del DJ estadounidense en dar a conocer uno de los mayores éxitos del madrileño, su remix del tema de David Guetta junto a Chris Willis, 'Just A Little More Love', que le catapultó a la escena musical internacional. Wally cuenta cómo fue Morillo quien le ayudó para que Guetta se decidiese a añadir el conocido remix a su álbum.

Al principio a David Guetta no le gustaba el remix, "y se lo di a tres o cuatro DJs, entre ellos Erick Morillo, y lo único que le dije a Erick fue que podía ponerlo pero no el día en que Guetta pinchaba en su fiesta Subliminal Sessions, porque como no le ha gustado, no lo pongas", comenta, "pero lo primero que hizo Erick según entró David Guetta fue ponerlo… el resto es historia".

Pero la amistad entre Wally Lopez y Erick Morillo dejó muchos más momentos inolvidables, y fue él quien le dio un consejo clave a Wally que ha marcado la línea del DJ desde entonces. Durante una sesión en Pachá Ibiza, le dijo que cada verano iba vestido de forma distinta, con diferentes peinados: "Tienes que hacer que la gente te recuerde. -me dijo- Y de ahí me puse mis gafas", sello inconfundible de Wally Lopez.

Vuelve a escuchar esta sesión especial de Insomnia Radioshow en la que recordamos a uno de los DJs más grandes de la música electrónica, fallecido a los 49 años.