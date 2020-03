Álvaro Soler: "El coronavirus es un toque de atención a los países desarrollados para que no nos creamos invencibles"

Álvaro Soler ha tenido que precipitar la vuelta de su viaje a Kenia, donde estaba trabajando junto a una ONG en un proyecto para ayudar a gente malnutrida.

El artista nos explica que tuvo que pensárselo bien, ya que no sabía si toda la alarma que se estaba generando era 100% verídica: "La información en las redes sociales es buena porque va muy rápido, pero también hay mucha información falsa que te puede confundir".

"Llamé a mis amigos italianos y me dijeron que ya llevaban una semana encerrados en casa, como ahora estamos aquí. Y me dijeron que volviese ya y del único aeropuerto que podía volver a España desde Kenia era Italia", añade explicándonos que la vuelta no fue nada fácil, ya que le cancelaron el vuelo porque había un pasajero infectado de coronavirus y tuvieron que desinfectar todo el vuelo y se retrasó todo.

Y a pesar de que el coronavirus ha copado toda la emergencia sanitaria del planeta,"Es una prueba a todos los países desarrollados y es un toque de atención, de decir: 'no sois invencibles, no podéis hacer lo que queráis'"; no olvida que hay otras enfermedades y gente que sigue muriendo de hambre, haciendo referencia al proyecto en el que estaba colaborando en Kenia.

Pero por otro lado pide que nos tomemos en serio el estado de alarma y no salgamos de casa: "En Alemania aún flipo con la gente que sigue en las calles. Yo vivo en Alemania también y ayer hablaba con amigos de allí que seguían llevando a los niños al parque".