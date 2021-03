Javier Cárdenas se emociona recordando a Álex Casademunt

Esta madrugada se confirmaba la triste noticia del fallecimiento de Álex Casademunt, exconcursante de la primera edición de Operación Triunfo, a causa de un accidente de coche.

E artista de 39 años estuvo muy vinculado al equipo de Levántate y Cárdenas tras trabajar con ellos en Hora Punta, programa que dirigía y presentaba Javier Cárdenas en TVE1.

Javier y Alejandra, visiblemente conmocionados por el fallecimiento de Casademunt, aseguran que el cantante pasó de ser un compañero a un amigo.

"Quizá Alex por fin encuentre aquello que tanto buscaba. O pueda ir a la velocidad que quería ir, porque él siempre quería ir a una velocidad distinta, y encuentre el sitio donde pueda ir a esa velocidad a la que él quería ir por la vida. Y no hablo de la velocidad física", expresa Javier Cárdenas, lamentando la muerte del artista.

"Álex era un tío vital, un tío que derrochaba energía. Un tío carismático, simpático, divertido.. Incluso cuando metía la pata, que la metía de vez en cuando", continúa Javier con cariño, confesando que más de una vez "tuvo que dar la cara por él".

"Te la liaba cada dos por tres", bromea Alejandra, también muy afectada por la pérdida. "Pero me reía", le responde Javier, asegurando que nunca hacía nada con mala fe, y añade divertido: "Me decía '¡Es verdad jefe!' y al día siguiente me la volvía a liar".

También ha querido aprovechar para aclarar que se trata de un accidente de coche, y no de moto como se creía en un primer momento: "Lo comentamos sin más, porque eso no altera nada. Pero las personas que lo atendieron en la ambulancia nos han dicho que no entienden por qué se está diciendo que ha sido un accidente de moto cuando no ha sido accidente de moto", explica Javier, aunque reconoce que, al final, ese dato es lo de menos.

POLÉMICA CON LA FILTRACIÓN DE SU MUERTE

Al principio del programa, Albert Castillón nos ha explicado la lamentable forma en la que se ha filtrado la noticia del fallecimiento de Álex Casdemunt.

Poco antes de que la agencia de representación del artista confirmase la muerte de forma oficial, un usuario de Instagram escribía el siguiente mensaje: "¡Descansa en paz! Álex acaba de morir en un accidente de tráfico en Mataró Park".

Tras las preguntas de otros usuarios de cómo sabía lo que había pasado, el mismo usuario aseguraba que no era familiar ni amigo del cantante, si no que "un conocido trabaja en emergencias y lo ha comunicado. Él ha sido quien ha asistido el accidente".

Unas declaraciones por las que le han caído un buen número de críticas, tanto a él como al sanitario que ha difundido la noticia, y que le ha llevado a cerrar su cuenta en esta red social.