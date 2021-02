Álex Casademunt a David Bustamante por el nuevo 'Dos hombres y un destino': "Un mensaje no hubiera hecho daño"

David Bustamante volvía a panorama musical hace unos días con el lanzamiento de una nueva versión de su gran éxito ‘Dos hombres y un destino’, una canción que interpretaba junto a su compañero y amigo de Operación Triunfo para su primer disco en solitario y que ahora, a punto de cumplirse los 20 años de aquella emblemática edición del talent show, ha decidido volver a grabar. Eso sí, en solitario.

Las reacciones no se hicieron esperar y fueron muchos los que hicieron saber a David Bustamante a través de las redes sociales que la canción sin Álex Casademunt no tenía mucho sentido. Sin embargo, los dos protagonistas habían guardado silencio… ¡hasta ahora!

Álex ha utilizado sus redes sociales para confirmar al mundo que la publicación de la nueva versión de la popular canción ha sido también una sorpresa para él y que su compañero de OT1 no se ha puesto en contacto con él para volver a grabar el tema.

Con tono amable, pero directo, Casademunt afirmaba en Twitter: "Ya que todo el mundo me lo pregunta, no sabía absolutamente nada… Es una gran canción y me alegro que suene de nuevo… Pero un mensaje tampoco hubiera hecho daño... Jajaja muchos éxitos".

.

¿A FAVOR O EN CONTRA DE DAVID BUSTAMANTE?

.

El mensaje ha sido interpretado por muchos como un dardo envenenado, pero David Bustamante —de momento— no se ha pronunciado al respecto. Mientras, las redes arden con comentarios a favor y en contra de la decisión del de San Vicente de la Barquera. ¿Debía haber avisado a Álex? ¿Tendría que haberle invitado a participar? ¡El debate está abierto!

Ajeno a la polémica, David Bustamante continúa inverso en sus proyectos televisivos, donde triunfa como en El Desafío de Antena 3, y en su nuevo trabajo discográfico, un álbum con el que rendirá homenaje a sus seguidores para celebrar sus 20 años de carrera.

Así se lo hizo saber al mundo en Instagram, donde confirmó la próxima llegada de este esperado trabajo: "Familia, muy feliz de cumplir 20 años junto a vosotros, el viernes a las 00:00 h primer adelanto de lo que viene. 'Dos hombres y un destino'. Es tal la ilusión, el trabajo y las ganas que he puesto en este aniversario, que ver vuestras ganas y emoción, me hacen la persona más feliz del mundo!!! GRACIAS!!!".

👉 "Me jode, he sido un flojo": De la apnea de Bustamante a la bronca a Jorge Sanz o el susto de Tamara Falcó en 'El Desafío'