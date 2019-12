Un hacker finge ser Papá Noel y acosa a una niña a través de una cámara de seguridad

Tener una vivienda con muchos dispositivos electrónicos puede ser algo muy útil pero también muy peligroso para aquellos que quieran vulnerar la seguridad de otras personas. El último caso ha ocurrido en Nebraska (Estados Unidos) cuando un hacker consiguió adentrarse en el sistema de seguridad de una casa.

A través de la cámara de seguridad de su habitación, el individuo empezó a intimidar a Alysa, una pequeña de ocho años, hablándole a través del dispositivo. "Soy tu mejor amigo", le dice el hacker a la niña cuando le pregunta que quién es asustada por escuchar una voz dentro de su habitación.

"Soy Papá Noel", le dice el ciberdelincuente invitando a Alysa a hacer "lo que quiera", como por ejemplo "desordenar la habitación o romper la tele". Tal como puede verse en las imágenes capturadas por la cámara, la pequeña llama llorando a su madre a lo que el hacker insiste preguntándole "¿No quieres ser mi mejor amiga?"

Ashley LeMay, la madre de la pequeña, ha expresado su disgusto en unas declaraciones al diario norteamericano The Washington Post: "No tengo palabras para expresar lo mal que nos sentimos mi hija y yo. Hice lo contrario a instalar una medida de seguridad adicional. Puse en riesgo a mis hijas]y ahora no puedo hacer nada para tranquilizarlas. No puedo decirles quién es esa persona ni asegurarles de que no vaya a aparecer en nuestra casa en mitad de la noche".