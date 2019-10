Acoso sexual: un aficionado toca un pecho a una jugadora mientras se sacan un selfie

La opinión pública mexicana ha mostrado su rechazo al vergonzoso episodio que sufrió la jugadora Sofía Huerta cuando se sacaba una fotografía con un aficionado. El hombre tocó el pecho de la jugadora del Houston Dach, un abuso que pone de relieve una vez más la falta de conciencia social acerca de este tipo de comportamientos.

Ha sido una cuenta dedicada al fútbol femenino la que ha denunciado esta situación. "Vimos a este 'aficionado' siendo nefasto al comportarse de esta manera con una jugadora, aprovechando su disposición a sacarse una foto. Miren la mano de este tipo sobre Sofía Huerta (y no, no fue "sin querer") ¡ESO NO SE HACE!".

El Tigres Femenil, el club contrincante en ese partido, ha condenado la situación con un comunicado en las redes sociales. También ha identificado al sujeto y lo han denunciado ante Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (México). "Siempre será más importante cuidar y defender la dignidad de las personas", aseguran. El partido se resolvió con dos goles del Tigres Femenil frente a 1 del Houston Dash.