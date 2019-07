Alertan de las consecuencias de dejar las mangueras al sol en verano

Los servicios de emergencias de Las Vegas han advertido de los riesgos que existen en verano con los niños en climas cálidos.

A través de Twitter, los bomberos han informado que dejar las mangueras al sol puede provocar quemaduras en la piel. Y lo han hecho con una foto de Nicholas Woodger, de 9 meses, que en 2016, sufrió quemaduras en la espalda y los brazos con el agua que salió de la manguera de su jardín cuando su madre estaba llenando la piscina.

Y es que la temperatura del agua es muy alta y puede causar quemaduras en el cuerpo, sobre todo en niños y animales.

Here in Las Vegas, a garden hose exposed to direct sunlight during summer can heat the water inside the hose (not flowing) to 130-140 degrees which can cause burns especially to children & animals. Let the water flow a few minutes to cool before spraying on people or animals. pic.twitter.com/FMkzEt27xl