Así fue la dulce venganza de Miss Universo, un año después

La venganza se sirve en plato frío y si no, que se lo digan a Steve Harvey, el mítico presentador que año tras año pone voz al certamen de Miss Universo. Todos recordaremos la gala del año pasado, en la que coronó erróneamente a la colombiana Ariadna Gutiérrez en lugar de a la filipina Wurtzbach. Fuese o no venganza, el presentador ha probado de su propia medicina este año y, es que, en el momento más importante del certamen, justo en el que el presentador tiene que decir el nombre de la elegida como Miss Universo, Pia Wurtzbach irrumpió inesperadamente y le entregó al presentador unas gafas y Harvey, entre las risas del público, añadió: "Muchas gracias Pia. Un año tarde, pero gracias". Las redes no tardaron en hacer de las suyas y, cómo no, el momento se hizo viral.