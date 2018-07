Una cadena de gimnasios británica añade la siesta entre sus clases de fitness

15 minutos de fitness se coronan con 45 de siesta. La cadena de gimnasios David Lloyd, ubicada en Reino Unido, ha puesto en marcha un nuevo método de clases para atraer a aquellos que no duermen bien de noche.

Nunca lo hubieras imaginado. Terminas de comer, te tumbas "un ratito" en el sofá y te debates entre quedarte en esa posición toda la tarde o invertir tu tiempo en ir al gimnasio o simplemente hacer ejercicio al aire libre. Finalmente optas por descansar, porque esa noche no has pegado ojo ya que a tu hijo pequeño le están saliendo los dientes y no hay quien lo duerma.

Pues bien. Las excusas para este tipo de personas se han acabado. Eso sí, si quieres echarte la siesta en el gimnasio, tendrás que mudarte a Reino Unido.

Allí, la cadena de gimnasios David Lloyd ha lanzado un nuevo programa de clases fitness que han bautizado como 'napercise'. Consiste en hacer 15 minutos de ejercicio para acabar después con el plato fuerte: 45 minutazos de siesta.

El origen de esta idea surge para ayudar a los padres que no duermen bien por la noche a descansar a gusto durante el día. El centro deportivo realizó un estudio donde se encontraron con que el 86% de los progenitores aseguraron estar cansados. Sin embargo, no es un requisito indispensable que los que se apunten a esas clases tengan hijos.

De este modo, los participantes cuentan con todo lo necesario para conseguir realizar una siesta-fitness: con camas individuales, sonidos sugerentes, y una temperatura que, aseguran, promueve la quema de calorías mientras se duerme.