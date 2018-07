Cómo detectar los bulos de WhatsApp ante atentados como el de Barcelona

Tras el atentado terrorista en Barcelona y en Cambrils (Tarragona), la policía e instituciones oficiales han advertido en numerosas ocasiones que no hay que compartir rumores sin contrastar para no alimentar el miedo.

Sin embargo, las redes sociales se han llenado de bulos, sobre todo a través de WhatsApp, donde han circulado todo tipo de mentiras.

Asimismo, en situaciones de alarma, como la vivida en estos últimos días en Barcelona, difundir este tipo de mensajes puede suponer un riesgo para la sociedad. Por lo tanto, es importante que conozcas estos sencillos consejos para detectar bulos de este tipo.

1. Fíate solamente de la fuentes oficiales, como por ejemplo las cuentas verificadas de la Policía y de los servicios de emergencias en Twitter, donde informan y comparten detalles totalmente verídicos.

2. Mantén una situación de calma. Es normal que quieras saber qué ocurre en cada momento, pero cuando sucede algo de este tipo, hay que aclarar detenidamente todos los incidentes antes de informar. Por ejemplo, pasaron varias horas hasta que se relacionó la explosión de Alcanar con el atentado de Barcelona.

Trabajamos para determinar si restos de Alcanar son de 2o cadáver / We are working to determine if biological traces from Alcanar are human