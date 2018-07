NUEVA TENDENCIA Dickliner: Delinear el ojo en forma de pene es la última moda en la red Una joven californiana ha presentado un nuevo estilo de maquillaje que consiste en dibujarse un pene al lado del ojo. Han sido muchas las que se han apuntado a esta moda y están compartiéndolo en las redes sociales. @europa_fm | Barcelona | Actualizado el 17/07/2018 a las 17:58 horas Dickliner / agencia Facebook

Twitter Asia B es una chica californiana de 19 años, que tiene su propia marca de cosméticos, ha creado una nueva tendencia en el eyerliner. Eso de llevar los ojos rasgados como Amy Winehouse es algo pasado de moda, lo último en maquillaje es dibujar un pene al lado del ojo y se llama Dickliner. Muchas chicas se han animado a seguir este nuevo estilo de eyerliner y han compartido sus creatividades a través de Twitter. No sabemos si esta moda llegará lejos, si estas navidades todo el mundo pondrá en práctica esta nueva técnica o si simplemente es algo pasajero.

Wow MUA Twitter has been so creative with their eye looks, thought I'd have my take 😍😍😍😩😩😩🙏🙏🙏💯💯💯⛽️🅰🆖 pic.twitter.com/Nsfm460HVV — asia (@asialbx) 18 de noviembre de 2016