Escándalo en Brasil por una foto de las aspirantes a Miss Bum Bum 2016

El popular certamen de Miss Bum Bum 2016, que escoge el mejor trasero de Brasil, este año ha crispado más de la cuenta la Iglesia. Si de por sí, este tipo de concursos no está bien visto por esta identidad, la foto de las finalistas con unos bikinis minúsculos y tacones de vértigo imitando la escena de La Última Cena de Leonardo Da Vinci, ha levantado ampollas.

"Esta foto es una gran ofensa a los católicos y rompió todos los límites de la ética y el respeto", expresó el padre Clesio Vieira, de la diócesis de Volta Redonda de Río de Janeiro. Pero lo más curioso es que algunas de las aspirantes también ha declarado sentirse incómodas con esta recreación, como Daiana Fegueredo, la que aparece en el lugar de Jesús por ser la más votada: "Soy católica practicante. Desde que hice la foto, tengo el corazón en un puño. No puedo dormir y no dejo de pensar en ello. Ya he pedido perdón a Dios y le pido perdón también a todos los brasileños. Fuimos demasiado lejos. Cometimos un gran pecado"

Por su parte, Cacau Oliver, organizador del certamen, considera que la imagen no es ofensiva para la Iglesia y que en ningún momento quiso ofender a nadie. Además intenta justificar la imagen haciendo un paralelismo con las dos situaciones: "Jesús fue traicionado por Judas a causa de los celos y, les guste o no, la mujer más votada también está siendo blanco de los celos".