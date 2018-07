Fanya habla sobre Carlos, 'El Yoyas': “Ya retiré una denuncia anteriormente porque me dio pena”

Carlos Navarro y Fayna Bethencourt se conocieron el reality Gran Hermano, de donde fue expulsado por motivos disciplinarios debido a su trato hacia ella y el resto de compañeros. Sin embargo, siguieron juntos y años después y dos hijos en común, Fayna asegura en una entrevista a LOC, en El Mundo, que ya no son marido y mujer: "Hace más de medio año que no somos pareja. Estoy en proceso de divorcio. He pedido el divorcio contencioso porque no me lo ha querido dar de forma amistosa”.

Fayna comentaba además al diario: “Ya retiré una denuncia anteriormente porque me dio pena”, y sobre la denuncia actual, añade: "Hay pruebas. No es mi palabra contra la de él. Hay una jueza, hay pruebas y está la Guardia Civil”. Ahora Carlos no podrá acercarse a ella a menos de 500 metros, ni puede “pisar la isla hasta nueva resolución".

Fayna está rehaciendo su vida, pero no le está resultando del todo fácil según cuenta en la entrevista a LOC, en El Mundo, donde le preguntan si Carlos ha aceptado esta nueva situación: “Si ataca a la persona que está conmigo, que no le ha hecho nada, porque ni siquiera lo conoce... Supongo que será por eso, pero es Carlos quien te tiene que contestar.”

“Está denunciado por coacción, sí. Ha venido a ver a sus hijos. En vez de ver a sus hijos, ha tenido unos comportamientos deleznables, por lo que yo he tenido que acudir otra vez a la ley. Se ha dedicado a amenazar a la persona con la que yo estoy ahora mismo, que es una persona a la que no ha visto nunca ni ha tenido un mínimo contacto con él”, añadía.

Para Fayna su prioridad ahora son sus hijos al haberse filtrado la denuncia: “Mi prioridad son los niños, protegerlos”. A pesar de todo, tiene muy claro que la relación con su padre tiene que permanecer de la mejor forma posible: “Yo jamás le he impedido ver a sus hijos, porque es su padre. Jamás haría tal cosa”.