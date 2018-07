El gran error de una periodista durante una entrevista en un accidente

Cuando ocurre un accidente bastante grave o en un lugar muy concurrido, la prensa suele desplazarse hasta el lugar de los hechos para preguntar a los testigos cómo sucedió todo y poder tener una versión oficial del suceso.

El protagonista del vídeo se encontraba cerca del lugar del accidente cuando el periodista, micrófono en mano, le pide que le cuente lo ocurrido y cómo se encuentra la víctima. "El paciente presenta un politraumatismo craneal encefálico muy severo, con laceraciones en la parte izquierda de la sien. Perdió un canino y un molar, y presenta hematomas en el plato izquierdo, debajo de la tetilla", cuenta el hombre.

Ante tales declaraciones, cualquiera podría pensar que este hombre es el médico que ha atendido a la víctima del accidente. "¿Cuál es su nombre, doctor?", preguntó el periodista. "No, yo no soy doctor", afirmó el supuesto testigo. Estupefacto, el periodista volvió a preguntar: "¿Usted no es de medicina forense?". "No, yo me acabo de bajar de la moto para ver el accidente". Sin duda, el gran error del periodista fue no preguntarle antes quién era y porqué estaba allí.

El resultado de la entrevista es de lo más original e hilarante que se ha visto en las redes sociales. El vídeo acumula ya más de 16.000 reproducciones. Y las que le quedan...