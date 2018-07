A los 33 años Nadya Suleman, que ya era madre de 6 hijos mediante reproducción asistida, volvió a someterse a este tipo de tratamientos para quedarse de nuevo embarazada; algo que en su momento fue muy criticado por estar desempleada y viviendo de subsidios.

Aún así, el médico que la atendió no obedeció las normas estipuladas y le implantó 6 embriones, uno de los cuales se dividió en 2 provocando un embarazo de 8 bebés. Nadya, que afirmó en su momento que tan sólo quería tener 2 hijos más, no esperaba que su unidad familiar se incrementara en 8 nuevos miembros, teniendo un total de 14 hijos.

Esto le llevó a aparecer en varios medios de comunicación pidiendo donaciones para poder criar a sus hijos mientras se sometía a operaciones de cirugía estética, por lo que fue todavía más criticada. Durante este periodo de crisis también tuvo una breve carrera en el mundo del porno, donde ganó cuatro premios a Mejor Vídeo Para Adultos.

Además, quedaron expuestos los trastornos psicológicos que esta situación le creó, ya que llegó a decir que se arrepentía de su maternidad y comparó a sus bebés como "ocho piezas de mierda".

Afortunadamente Nadya ha sabido reconducir su vida, y 8 años después su vida es completamente distinta a la de después de dar a luz por segunda vez. Fue en 2014 cuando decidió cambiar su vida por completo, algo que manifestó abriendo un perfil en Instagram con el siguiente mensaje:

"Creo que las personas excepcionalmente fuertes, explotan como un volcán cuando son oprimidas durante mucho tiempo. En enero de 2009, los medios de comunicación me robaron mi identidad. Por desesperación y escasez para sobrevivir y alimentar a mi familia de 14 niños, sacrifiqué mi sentido del yo y adopté vergonzosamente una identidad nueva y no deseada: octomom. En marzo de 2013, Abandoné esta vida sin sentido y humillante y alejé a mi familia de las influencias tóxicas antes de que me mataran. Volví a mis raíces, conseguí un trabajo como consejera, me centré en mis estudios para terminar la especialización y lo más importante, estoy siguiendo el camino que Dios había planeado para mí y mi familia. Rezo todos los días para que mi persistente trabajo y dedicación a todos mis hijos les dé la vida que se merecen".

A partir de aquí Suleman muestra su nueva vida en esta red social, donde se le ve feliz y estable junto a sus hijos y donde podemos ver cómo se cuida haciendo ejercicio y cuidando su alimentación, apostando por la dieta crudivegana.