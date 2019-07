Increpan a una socorrista de Jaén por llevar una pulsera arcoiris

Teresa Marmol, una joven socorrista, ha denunciado a través de su cuenta de Twitter las numerosas críticas que ha recibido en su puesto de trabajo. La pulsera del arcoiris, conocido símbolo LGTBI, ha sido lo que ha despertado la polémica en su lugar de trabajo.

"Por llevar esta pulsera, hoy en mi trabajo, me ha dicho un padre que me la quitara porque estaba incitando a sus hijos a tener una conducta homosexual y que no debería estar permitido que trabaje gente así de socorrista", ha escrito en la red social.

Muchos tuiteros no han dudado en apoyar a Marmol, ironizando sobre el tema. "¿Te has comprado una pulsera con superpoderes para transformar a la gente en homosexuales?", escribían.