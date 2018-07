Indignación por la agresión de dos niñas a otro menor de raza negra en un parque infantil de Bilbao

En las imágenes, compartidas en Twitter por la usuaria @desiree_bela31, vemos cómo varios menores rechazan al pequeño en el parque, impidiendo que comparta el tobogán con ellos. La madre del pequeño acude para intentar que su hijo pueda jugar con el resto de niños, pero éstos siguen negándose e incluso dos de las niñas van al balancín en el que está jugando para increparle y golpearle en la cabeza. Esta escena ha indignado a las redes sociales.

"Me gustaría que este vídeo os hiciera reflexionar. Mi infancia ha sido así, relacionándome con niñas y niños que no me dejaban jugar (aunque por suerte no me agredieron físicamente). Más de 30 años después las cosas no han cambiado mucho", publicó la mujer que ha hecho público el vídeo.