Inhalar cacao, la última moda para sentir el subidón entre los jóvenes de EEUU

El consumo de cacao puro en polvo, comercializado bajo la marca Coco Loko se ha puesto de moda entre los más jóvenes, en Estados Unidos, con el objetivo de sentir el "subidón" o como el fabricante lo denomina: "infusión de energía eufórica".

"Está diseñado para darte un subidón de endorfinas y una liberación de serotonina que te proporciona energía eufórica y vitalidad, algo extra para disfrutar de la noche y de la fiesta", explicó Nick Anderson, fundador y presidente de Legal Lean, la empresa fabricante de este nuevo producto.

Además del cacao en polvo, lleva otras sustancias como, ginko biloba, un estimulante vegetal que potencia la circulación sanguínea, taurina, uno de los componentes clave de las bebidas energéticas y semillas de guaraná, ricas en cafeína.

Anderson explica que el polvo de cacao es inocuo y no tiene componentes químicos que tengas que ver con drogas ilegales. "Encargamos nuestros ingredientes en sitios de internet de gran reputación y que proporcionan informes de toxicología y análisis", declaró a la cadena de televisión ABC. Además, él mismo asegura que prueba y consume su propio producto.

El empresario invirtió 10.000 dólares y después de dos meses de ensayos con distintos ingredientes y mezclas, siempre usando cacao crudo como ingrediente principal, consiguió la fórmula definitiva, la cual produce con una compañía de suplementos alimenticios.

Este polvo de cacao no está regulado por las autoridades ya que no se considera ni un alimento ni un fármaco al ser un suplemento vegetal. Tampoco ha sido prohibido, porque, tal y como ha indicado la agencia reguladora, Food and Drug Administration, no han tenido "quejas de consumidores o enfermedades" asociadas al producto.

El consumo de este suplemento ha creado confusión entre la comunidad médica. Algunos aseguran que aunque parezca un producto inofensivo, a la larga puede tratarse de todo lo contrario.

Andrew Lane, director del Centro Sinusal del Hospital Johns Hopkins, declaró para el diario The Washington Post: "el asunto es cuáles son sus riesgos (...). No existen datos y, por lo que sé, nadie ha estudiado qué ocurre si aspiras chocolate por la nariz".

Lane admitió que no le preocupa que esto pueda llegar a considerarse una droga, pero que llenar las cavidades nasales con cacao sin saber qué efectos tendrá a largo plazo no le convence.

"Inhalar algo a través de tu cavidad nasal es un modo más rápido de asimilarlo en tu organismo, que comiendo o bebiendo, que requiere cierta digestión", declaró el profesor de salud Paul Arciero a la revista 'Health'. Además, recordó que ha habido casos de sobredosis de cafeína debidos al consumo de bebidas energéticas.

Que este polvo de cacao se esnife, al igual que la cocaína, puede ser sospechoso, pero la verdadera preocupación para los expertos es el aumento de la presión sanguínea que provocan los estimulantes de las bebidas energéticas, potenciándose al ser inhalados.