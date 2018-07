Pamela sufre un extraña enfermedad que hace que su nariz no pare de crecer

La americana Pamela Ichard sufre una rara enfermedad que hace que su nariz crezca sin control, deformando el aspecto de su rostro y su autoestima. Así lo contaba en el programa The Doctors de la cadena estadounidense de televisión CBS.

La enfermedad que sufre Pamela se llama rinofima, y provoca un crecimiento anómalo de la nariz. Según cuenta la propia afectada, de 46 años, este problema comenzó con la adolescencia. “Con 15 años tenía una piel bonita y mi nariz era de tamaño normal. Pero el acné a partir de esa edad se agravó tanto que la piel se me enrojecía hasta la punta del órgano olfativo”, comentaba.

Al parecer, esta situación empeoró tras el embarazo de su segundo hijo, cuando su nariz comenzó a crecer descontroladamente. Esto lo contaba visiblemente emocionada, ya que le provoca un terrible problema de autoestima: “Cada vez que me miro al espejo, algo ha cambiado en mi cara. Mi nariz es tan grande que me avergüenza”, asegura. “Por eso vine aquí para que me ayudéis, según recoge el diario Perú.com.

Por desgracia, la dermatóloga especialista del programa asegura que es “frustrante porque para su caso no hay cura“. “No hay solución, aunque sí un tratamiento paliativo. Podemos someterla a una cirugía plástica para tratar de detener el crecimiento de su nariz y mejorar la apariencia, pero siempre tendrá rinofima“, asegura. Esperemos que aspecto y autoestima mejoren después de esta operación.