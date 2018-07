Se pelean tras chocar con sus coches y acaban besándose apasionamente

No es la primera vez que vemos una pelea entre conductores. Que dañen tu coche no es nada agradable y muchos montan en cólera. Los incidentes de tráfico sacan el fuego que llevamos dentro y si no que se lo digan a estos dos hombres, que unos segundos después de chocar sus vehículos y enzarzarse en una pelea, ¡terminan comiéndose a besos!

El incidente ocurrió dentro de un parking en Turín (Italia). Uno de los conductores salía de su plaza de aparcamiento cuando impactó con el otro, que llegaba por detrás. Como podemos ver en las imágenes compartidas por PlayGround, el choque generó una bronca entre ambos, en la que se empujan hasta enrollarse. ¡Menudos besos desenfrenados en el capó del coche!

¡Ver para creer amigos!