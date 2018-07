Pratima, la mujer que cuida de 400 perros

Según recoge la web Institutoperro.com, Patrima se fue a vivir a Nueva Delhi después de dejar a su esposo, con quien no mantenía una buena relación, y se puso a trabajar como asistenta hasta que pudo abrir una pequeña tienda de té, pero por desgracia se vio afectada por un incendio. Para entonces, ella ya cuidaba de varios perros, y su camada no dejaba de crecer. En su mayoría son cachorros abandonados y al no estar esterilizados, resulta imposible contener el número de ejemplares.

A pesar de ello, alimenta y cuida a 400 canes, a los que también ha vacunado, gracias en parte a donativos que recibe de sus concuidadanos y a su esfuerzo y dedicación. Por suerte, Patrima cuenta con la ayuda de un joven de 18 años que espera poder continuar la labor que comenzó Amma, como la conocen en su barrio.

Mucha es la ayuda que necesitará Patrima y el joven que le ayuda, Vivek, para sacar adelante a los animales, especialmente si no logran esterilizarlos para evitar que nuevas camadas dificulten aún más la labor de estos amantes de los animales.