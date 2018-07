Una profesora obliga a una alumna a cubrir sus pechos porque "distraen al resto de la clase"

Parece ser que a algunas personas les molesta la vestimenta de otras, y esto es lo que ha vivido Lizzy Martinez , una estudiante de 17 años de Florida (Estados Unidos).

Tal y como explica en Twitter, esta joven asistió a clase con una camiseta de manga larga pero sin sujetador, algo natural para ella y que en ningún momento pensó que le causaría problemas con la dirección del instituto, el Braden River High School.

I decided not to wear a bra today and got pulled out of class bc one of my teachers complained that it was a “distraction to boys in my class.” My school basically told me that boys’ education is far more important than mine and I should be ashamed of my body. @Manateeschools :)