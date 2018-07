Quema un coche pensando que es el de su ex pero en realidad es el de su vecino

Una joven de 19 años decidió vengarse de su ex quemando su coche . Aunque le salió peor de lo que pensaba cuando se dio cuenta, o más bien, la policía de informó de que el coche que había calcinado no era el de la persona que ella creía...

Carmen Chamblee, una chica de 19 años, decidió vengarse de su ex por todo lo alto. No se le ocurrió otra cosa que prender fuego al que pensaba que era el vehículo de su ex pareja cuando toda la historia se le giró en su contra.

El Honda blanco que había calcinado no era el de su ex sino el de su vecino y la escena había sido grabada en vídeo y publicado en el Facebook del departamento de Policía de Clearwater. Tras el suceso la joven ha sido detenida.